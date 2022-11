«Ero in ferie, ma mi sentivo stanco». La leucemia sconfitta con il trapianto

«Ognuno di noi ha il potere di salvare una vita. Basta compiere un gesto semplice come iscriversi al registro dei donatori di midollo osseo. A me è successo: sono vivo grazie al trapianto che mi ha permesso di guarire da una leucemia mieloide acuta». Gli occhi di Luigi Gentili, 63 anni, di Serina, in un attimo diventano lucidi. Quando pensa a tutto ciò che ha affrontato il suo cuore si riempie di emozioni, come onde del mare sospinte dal vento dei ricordi. «La mia storia - spiega - inizia nell’estate 2005, durante un periodo di ferie in Croazia. Avevo 46 anni, era Ferragosto, nonostante fossi in vacanza mi sentivo molto stanco . Pensavo di essere stressato a causa del lavoro perché all’epoca facevo il project manager su grandi navi da crociera . Era un ruolo impegnativo, mi occupavo della parte elettrica, c’erano materiali da ordinare e consegnare, scadenze da rispettare, una vita sempre di corsa».