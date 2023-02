La magia del corpo e dell’acqua. «In piscina ci sentiamo più liberi»

« Sii come l’acqua - diceva Bruce Lee, attore e maestro d’arti marziali - che si fa strada attraverso le fessure . Non forzare, ma adattati all’ostacolo, e troverai un modo per aggirarlo o attraversarlo». Seguono lo stesso principio gli atleti ipovedenti e ciechi dell’associazione sportiva dilettantistica disabili visivi Omero di Bergamo , che sperimentano attività e discipline sempre nuove adattandole con intraprendenza alle proprie esigenze.