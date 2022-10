«Lotto contro tumore e fibromialgia, ma ora punto alla mezza maratona»

Una buona dose di coraggio, entusiasmo in abbondanza, un pizzico di allegria: una delle grandi passioni di Roberta Pomè, 55 anni, di Bergamo, è la cucina. La sua specialità è miscelare ingredienti diversi in modo creativo per dare vita a ricette originali e gustose. Ma lo stesso processo di sperimentazione e ricerca di equilibri sempre nuovi funziona anche, in modo simbolico, nella vita di tutti i giorni. «Noi dobbiamo abbracciare il dolore - scrive il poeta giapponese Kenji Miyazawa - e bruciarlo come combustibile per il nostro viaggio». È una sfida ardua, faticosa, ma Roberta l’ha accolta, nonostante un tumore al seno e la fibromialgia, una condizione di dolore cronico e diffuso.