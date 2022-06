«Non riuscivo ad accettare la malattia, poi in comunità ho incontrato il futuro»

Un fiore, un arabesco, il Piccolo Principe di Saint Exupéry con la sua volpe: Anna, ventidue anni, ha già una piccola collezione di tatuaggi sulla pelle. Ognuno racconta qualcosa di lei, cattura i momenti di caduta e poi la sua rinascita. All’inizio li usava per nascondere le cicatrici delle ferite che lei stessa si infliggeva. Uno per ogni ricovero in psichiatria. Poi, però, si sono trasformati in qualcosa di diverso: «Mi ricordano – racconta con un sorriso – i piccoli passi compiuti verso la guarigione. Ognuno segna una conquista». Negli ultimi mesi è stato il progetto ZeroUno ad aiutarla a riprendere slancio: uno spazio di formazione e lavoro promosso da Cooperativa Sociale L’Impronta, Associazione Formazione Professionale Patronato S. Vincenzo e azienda MIDA Informatica. È un’attività rivolta a ragazzi delle scuole, che svolgono tirocini curricolari, e a soggetti con fragilità inviati da enti e servizi del territorio. In quattro anni ci sono passati una quarantina di giovani, ognuno per un periodo di alcuni mesi: l’obiettivo è mettersi alla prova svolgendo un lavoro serio, che richiede attenzione, precisione e competenza, al fine di far emergere e consolidare qualità umane e impegno professionale per potersi poi misurare col mondo senza paura.