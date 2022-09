Salva una vita con il dono del midollo e il suo sorriso conquista nuovi volontari

C’è un dono semplice che si può fare a chiunque si incontra, ed è un sorriso, una curva che va dalle labbra al cuore e crea una connessione gentile fra le persone: per Federica Rizzi, 35 anni, di Stezzano, è un atteggiamento naturale e spontaneo, segno esteriore di un’attitudine alla cura e all’attenzione agli altri, che si concretizza anche in altri modi più impegnativi. «Nessuno si salva da solo», dice Papa Francesco, e per Federica è diventato uno stile quotidiano, da portare avanti con naturalezza e senza ostentazioni. Donatrice di sangue con l’Avis da quando aveva 21 anni, è diventata poi anche volontaria Admo e ha donato il midollo osseo, con un gesto che ha salvato la vita di un giovane paziente affetto da linfoma. «Penso che noi tutti, prima o poi, nella vita, abbiamo bisogno dell’aiuto degli altri - commenta Federica -, e che le buone azioni possano essere compiute senza aspettarsi un tornaconto, e perfino senza sapere chi aiuteremo, come accade sempre ai donatori di sangue e tessuti».