Fuori c’erano ancora i tubi dell’ossigeno da collegare, ma dentro una donna stava già partorendo. L’ospedale di Kisawasawa, nel cuore rurale della Tanzania, stava muovendo i primi passi. Germano Paris, consulente finanziario e amministratore delegato del Lions Club Val Calepio e Val Cavallina, in quel momento lavorava con i tecnici della Poliambulanza di Brescia, volontari come lui, all’impianto dei gas medicali.

Le due caposala a un certo punto gli hanno portato la fotografia di un neonato. La mamma, informata su chi fosse quell’uomo, che si stava impegnando duramente per completare l’ospedale, aveva chiesto di scrivere sul certificato di nascita del figlio proprio il suo nome: Germano. Era il primo bambino nato tra quelle mura. Germano Paris, ricordandolo, prova ancora una grandissima emozione.

«Per noi è stato un segno di buon augurio», dice padre Benvenutus Mtemahanji, parroco di Tandale, Mlimani, e vicario generale della diocesi di Ifakara. Per capire che cosa ha permesso di realizzare quest’opera così importante bisogna risalire molto indietro, spostandosi a Grumello del Monte.

Gli inizi a Grumello

Da seminarista a Roma, padre Benvenutus passava le estati in paese, accolto da una famiglia che lo aveva quasi adottato, quella di Maria e Mario Bianchi. Così è nata l’amicizia con Silvana Mazzucchelli, oggi anestesista del Policlinico San Pietro di Ponte San Pietro. Tornato tra la sua gente in Tanzania, ogni estate padre Benvenutus trascorreva un periodo a Grumello per rivedere gli amici e cercare aiuti per i suoi due progetti, un ospedale e una scuola. L’ospedale, all’inizio, era un semplice dispensario della parrocchia di Kisawasawa: c’erano farmaci, infermieri, ostetriche, ma nessun medico né sala operatoria, che in quel Paese esiste solo negli ospedali dei grandi centri. La più vicina era a cinquanta chilometri, con una strada difficile. Un po’ troppo per le emergenze, e in particolare per le partorienti nei casi di emergenza. «Ho visto mamme morire nella mia macchina – racconta padre Benvenutus –, e persone che non potevano ricevere assistenza medica. Perciò abbiamo cercato di fare qualcosa».

L’idea di un ospedale

Gli amici di Grumello hanno letto per caso su una rivista che i Lions erano disposti a sostenere piccole iniziative, e sono andati a bussare alla loro porta. Il sacerdote gli ha chiesto un ecografo per i controlli prenatali. Il club glielo ha donato. Poi Germano ha deciso di recarsi sul posto e, vista la situazione, una volta tornato a casa ha cercato aiuti per alimentare un progetto più consistente: il dispensario doveva diventare un ospedale. Un passo importante è arrivato da una donazione di Caterina Marchesi, di Sarnico, grazie alla quale, nel 2015, sono stati acquistati un blocco operatorio, una sala parto, un reparto analisi, un nido e una centrale di sterilizzazione. Per due anni consecutivi Germano è sceso a montare tutto con i dipendenti della Poliambulanza di Brescia, e due tecnici hanno realizzato gli impianti, in forma gratuita e volontaria.

Il gruppo di operatrici bergamasche che hanno prestato servizio nella struttura

A scuola 290 alunni

Accanto all’ospedale è nata anche una scuola, l’Angel English Medium Primary School, che negli anni è passata, come sottolinea padre Benvenutus, da una cinquantina di alunni a 290. Si insegna in inglese, perché solo nelle scuole rurali statali si usa lo swahili, mentre le superiori sono in inglese, e chi arriva lì senza conoscerlo resta indietro. «Senza istruire questi bambini - dice il parroco -, il nostro futuro è morto». Dallo scorso anno gli esami di passaggio alle secondarie si svolgono sul posto, mentre prima servivano otto, dieci ore di viaggio verso la città.

Gli ultimi interventi

Il capitolo più recente è cominciato quasi per caso. Nell’estate del 2025 Silvana è partita per Kisawasawa con i figli e la collega Viviana Prussiani, anestesista del Papa Giovanni XXIII, che aveva già esperienza di missione. «Doveva essere solo una visita, quasi turistica, padre Benvenutus ci aveva promesso anche un safari» sorride Viviana. Ma è bastato trovarsi all’ospedale in un momento critico per cambiare prospettiva. Quando Viviana e Silvana sono arrivate, c’era un cesareo urgente in corso e mancava l’anestesista: «Ci siamo subito rese disponibili», ricordano. In sala operatoria mancavano gli elettrodi, il bracciale della pressione funzionava male, l’ossigeno rischiava di esaurirsi: «Ci basterebbe poco, a casa – si sono dette –, per rimettere tutto in ordine». Così, tornate in Italia, hanno messo a fuoco i bisogni, dagli strumenti alle macchine per le analisi, fino ai muri fatiscenti del vecchio dispensario, e hanno cominciato a organizzare raccolte fondi collaborando con Germano Paris.

Il caso Ponte San Pietro

Poi, a fine 2025, il punto nascita di Ponte San Pietro è stato chiuso, perché sotto la soglia di nascite fissata dalla normativa regionale. Tutto era imballato e fermo. Silvana ha chiesto di poter avere il materiale per Kisawasawa e le è stato concesso. «Niente capita a caso - dice -. È stato davvero provvidenziale». Partiranno quindi presto per la Tanzania tre letti da parto, una quindicina di culle, tre incubatrici (una da trasporto), tre isole neonatali, monitor, lampade per la fototerapia, un ecografo. Una parte è stata destinata a Kisawasawa, il resto ai dispensari più isolati e all’ospedale di Ifakara.

Silvana in sala operatoria Nello scorso aprile Viviana e Silvana sono ripartite con Letizia Tironi, infermiera strumentista del Policlinico di Ponte San Pietro, Maria Marino, infermiera di terapia intensiva del Policlinico San Marco di Zingonia, e Lorena Milani, amministrativa e logistica volontaria. Hanno trovato ferri perfetti, macchine in funzione, la sala operatoria è «il gioiellino» del centro. A Kisawasawa si fanno un centinaio di cesarei all’anno: ciascuno, spiegano, è un parto che avrebbe dato gravi problemi, una madre e un bambino messi in salvo. Il centro serve nove villaggi, e tra le donne si è sparsa la voce.

«Grandi obiettivi a piccoli passi»

La lista dei bisogni è ancora lunga: servono macchine per il laboratorio, dove malaria, HIV e tubercolosi richiedono controlli nel tempo, e un apparecchio radiologico. Ogni giorno arrivano pazienti con traumi, e oggi si procede a occhio («Sembra rotto, ingessiamo»). Servono la ristrutturazione del vecchio dispensario per creare ambulatori, un pozzo per avere acqua pulita, la formazione del personale. Per la scuola occorrono una mensa e un secondo dormitorio, dopo il primo inaugurato ad agosto: «I bambini adesso - spiega Viviana - mangiano per terra e dormono tutti insieme in una stanza».