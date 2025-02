Atalanta, l’Impossibile: il sogno di una città e gli occhi della tigre

A meno di clamorose sorprese (a proposito, occhio alla Juve che gioca male ma ha gli uomini, non ha più la Champions e ogni weekend rosicchia qualcosa a qualcuno) se lo giocheranno in tre. Più avanti di tutte c’è l’Inter, quella che con lo scudetto ha più confidenza: ne ha conquistati 20. Un punto più sotto c’è il Napoli. Superstiziosi per tradizione, i partenopei non chiamano per nome lo scudetto, ma non è che sia servito a tantissimo: ne hanno vinti tre in quasi cent’anni di vita.

Altri due punti e troviamo l’Atalanta. Entrata in punta di piedi nel giro che conta per regalare l’Impossibile a una città che oscilla fra la tentazione di conoscere meglio questo scudetto, dandogli del tu e chiamandolo per nome, e il pudore di non osare neppure nominarlo, in un misto di pragmatismo bergamasco e superstizione napoletana. Dettagli. La cosa che conta davvero è che l’Atalanta sia lì, e che sia uscita dalla settimana più complicata degli ultimi anni, in cui per la prima volta ha preso forma lo spauracchio della fine dell’epoca più bella di una storia ultrasecolare, con una forza interiore capace di convogliare ogni tipo di tensione nella giusta direzione: quella di un obiettivo condiviso finora inimmaginabile.