Già, e adesso? Ce lo siamo chiesti per tutta la seconda parte della settimana, andando verso la sfida con il Torino. Né hanno contribuito a rasserenare il clima gli infortuni di Scalvini e De Ketelaere, che hanno appesantito il già greve fardello di Champions, aggiungendosi a quelli di Kolasinac, Scamacca, Ederson. E se da un lato è arrivata la schiarita del ritorno di Lookman, i nuovi guai che hanno fermato prima Zalewski e poi Hien nei primi 27’ del match di ieri sembravano aver nuovamente accelerato il vortice di negatività che aveva spazzato via l’Atalanta (unitamente alla forza degli avversari) al Parco dei Principi.