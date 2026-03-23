Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
La domenica del villaggio / Bergamo Città Lunedì 23 Marzo 2026

Sofia, Marten e ora gli azzurri: la festa continua

L’ANALISI. Arriva la Nazionale di calcio – che giovedì 26 marzo si giocherà una fetta importante delle proprie speranze di partecipare ai Mondiali della prossima estate – e Bergamo la accoglie vestita a festa.

Piero Vailati
Piero Vailati Redattore
Sofia, Marten e ora gli azzurri: la festa continua
Sofia Goggia

Certo, poi c’è modo e modo di festeggiare, in questa prima domenica di primavera. La festa di Sofia Goggia per la conquista della Coppa del mondo di specialità in supergigante (quinta, dopo le quattro in discesa libera) ha il gusto del trionfo: le bastava gestire il vantaggio, accontentarsi di un piazzamento, ha voluto vincere per dare una prova di forza agli altri e soprattutto a se stessa in una stagione non priva di momenti difficili, nella quale ha vinto meno del solito e di quanto lei stessa si aspettasse.

Sofia, Marten e ora gli azzurri: la festa continua
Marten De Roon
(Foto di Magni Paolo Foto)

La magia di de Roon

La festa dell’Atalanta e del suo popolo in onore di Marten de Roon, il capitano dei record, è invece la festa della sofferenza. Ha il sorriso stiracchiato del pericolo scampato più che quello gioioso che l’evento avrebbe meritato, ma non bisogna fare gli schizzinosi. La Serie A è un campionato durissimo, sicuramente non bello ma equilibrato e pronto a riservare sorprese ogni giornata. Si è vista l’Inter che pareggia a Firenze, si è vista la Juve fermata dal Sassuolo decimato dalla pertosse. E quante volte (Pisa, Cremonese, Sassuolo, lo stesso Verona) si è vista la stessa Atalanta inciampare contro squadre di bassa classifica? Ecco perché il sofferto 1-0 sul Verona, dopo un secondo tempo passato a guardare nervosamente il cronometro, diventa fondamentale perché permette di riprendere la corsa all’Europa e di affrontare in serenità la sosta.

La Nazionale a Bergamo

Già perché adesso arriva la Nazionale, e si gioca a Bergamo su espressa richiesta del ct Gattuso. Il quale, novello Garibaldi, per essere accompagnato nella sua impresa ha voluto reclutare i bergamaschi. All’Eroe dei due mondi ne bastarono Mille, Ringhio ne ha voluti 23 mila, quelli dell’arena di viale Giulio Cesare, dopo essere rimasto impressionato dall’abbraccio ricevuto a settembre, alla prima da ct sulla panchina azzurra con l’Estonia. Se poi ricambiasse dando spazio a qualcuno degli atalantini convocati, allora la festa sarebbe davvero completa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Firenze
Verona
Sport
Calcio
Sci alpino
Ciclismo
Automobilismo
Sofia Goggia
marten de roon
Piero Vailati
Atalanta
Inter
Juve
New Balance Arena