Abuso di alcol: tutte le informazioni sui rischi grazie agli esperti

In occasione della Giornata Mondiale della prevenzione dell’Abuso di alcol, l’Asst Papa Giovanni XXIII promuove una mattinata di sensibilizzazione rivolta alla cittadinanza, per informare e prevenire i rischi legati al consumo di sostanze alcoliche . L’iniziativa, dal titolo «Costruiamo salute insieme», si svolgerà venerdì 18 aprile, dalle 10 alle 13, nelle due sedi territoriali della Casa di comunità di Sant’Omobono Terme (sede temporanea di Strozza – via Roma, 1) e della Casa di comunità di Zogno (Piazza Belotti, 1).

L’alcoltest e le informazioni

I professionisti esperti del Servizio dipendenze dell’Asst Papa Giovanni XXIII saranno a disposizione del pubblico per offrire informazioni sui danni correlati al consumo di alcol, con particolare attenzione ai seguenti temi: effetti dell’alcol sulla salute; uso di alcol in gravidanza; alcol e guida sicura: limiti, sanzioni e rilevazioni; false credenze da sfatare, il test Audit-C: scopri in un minuto il tuo comportamento di uso di alcol; informazioni sui servizi offerti dal Serd (Servizio per le dipendenze).