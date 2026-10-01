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La salute / Bergamo Città Giovedì 01 Ottobre 2026

Airc, contro il tumore al seno. Comuni in rosa e una guida online

PREVENZIONE. Torna la campagna «Nastro rosa» per sostenere la ricerca. Le iniziative in città e in provincia.

Lettura 2 min.
Gerardo Fiorillo
Gerardo Fiorillo
Airc, contro il tumore al seno. Comuni in rosa e una guida online
Torna la campagna di Fondazione Airc

Piazze, fontane e Municipi si illuminano di rosa anche quest’anno per richiamare l’attenzione sulla ricerca e l’importanza della prevenzione e diagnosi precoce contro il tumore al seno. Da oggi anche tra Bergamo e provincia torna la campagna di sensibilizzazione «Nastro Rosa» della Fondazione Airc per la ricerca sul cancro e, nello specifico, contro la neoplasia al seno, che colpisce in Italia 56mila donne ogni anno (una donna su 8 nell’arco della vita).

Nella Bergamasca si tingono di rosa i Municipi di Castro, Martinengo, Rogno e Villa d’Almè, piazza Vittorio Veneto a Gandino e la fontana di San Pellegrino Terme per fare luce sul tema del sostegno alla ricerca oncologica e della prevenzione, in apertura del mese dedicato al tumore al seno.

La donazione

Con una donazione di 2 euro si potrà avere la spilla con il nastro rosa di Airc, reperibile in 31 farmacie, negozi e punti di distribuzione tra Bergamo e provincia (l’elenco dettagliato su nastrorosa.airc.it, disponibile in alcuni punti anche un portachiavi con il nastro rosa di Airc).

La sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi del tumore al seno è cresciuta dal 78% (anni Novanta) fino all’89,5% (fonte Airtum 2026), con migliaia di vite salvate

La campagna di Fondazione Airc fa leva su numeri incoraggianti: grazie ai progressi della ricerca, la sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi del tumore al seno è cresciuta dal 78% (anni Novanta) fino all’89,5% (fonte Airtum 2026), con migliaia di vite salvate. La sfida è ora trovare cure efficaci per tutte le donne, anche per chi affronta le forme più aggressive, trasformando le nuove scoperte in opportunità concrete di cura. Nel 2026 la Fondazione Airc ha destinato oltre 14 milioni di euro a progetti di ricerca e borse di studio per raggiungere appunto «l’ultimo miglio» del traguardo, cioè contrastare le forme di neoplasia che non rispondono alle terapie attualmente disponibili per tutte le donne e i pazienti.

I consigli utili

Per aiutare le donne a orientarsi su buone abitudini, controlli e screening, Airc ha realizzato una guida online sulla prevenzione del tumore al seno, consultabile a questo link. Due i consigli fondamentali: sottoporsi agli esami previsti nei programmi di screening per la diagnosi precoce è decisivo per individuare un tumore in fase iniziale, aumentando le possibilità di cura in modo più efficace; adottare sane abitudini di vita può ridurre il rischio di ammalarsi di tumore al seno, poiché si stima che chi pratica attività sportiva abbia un rischio inferiore del 20% di ammalarsi rispetto agli altri e il consumo regolare di bevande alcoliche sarebbe la causa di circa il 5% delle nuove diagnosi di cancro della mammella in Italia.

Il comitato lombardo di Fondazione Airc è attivo dal 1985 nei programmi di informazione e raccolta fondi accanto alle campagne nazionali Airc e nel 2026 per la Lombardia sono stati deliberati oltre 50 milioni di euro per il sostegno di 271 progetti di ricerca e 39 borse di studio, oltre a 29 milioni per Ifom (Istituto Firc di Oncologia Molecolare di Milano), grazie all’impegno del comitato, volontari e sostenitori per la ricerca indipendente sul cancro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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