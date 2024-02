Cancro e chemioterapie, nuovi spazi per i malati alla Casa di cura San Francesco

L’open space

«Se prendiamo in esame l’ultimo anno, tocchiamo con mano come sia triplicata l’attività legata alle cure chemioterapiche, seguite dal responsabile del reparto di Oncologia, Antonello Quadri – rivela Antonello Zangrandi, direttore generale della Casa di Cura San Francesco di Bergamo –. Seguendo la volontà delle Suore Cappuccine di Madre Rubatto, particolarmente attente al sociale e a generare servizi nell’interesse della popolazione, abbiamo deciso di sistemare il vecchio laboratorio che è ormai in comune con la Casa di cura Palazzolo, e di creare un open space con nuove postazioni dedicate ai malati oncologici. Si tratta di un progetto particolarmente rilevante, realizzato insieme all’ospedale Papa Giovanni XXIII, con cui abbiamo una convenzione – conclude Zangrandi –. La struttura ospedaliera ci fornisce i farmaci necessari per le infusioni ai pazienti, che vengono somministrate nella nostra struttura. L’obiettivo consiste nell’accogliere circa 25 persone in più ogni settimana per garantire il maggior numero di terapie ai pazienti oncologici di Bergamo e provincia». Il nuovo direttore generale dell’Asst Papa Giovanni XXIII, Francesco Locati, ha confermato il progetto portato avanti nei mesi scorsi dall’ex direttore sanitario Fabio Pezzoli. «Si tratta di una collaborazione innovativa per ottenere il massimo beneficio nell’interesse dei pazienti – fa presente Locati –. La presa in carico immediata della persona, alla quale vengono somministrate le terapie, può modificare in maniera significativa il decorso delle malattie. Si tratta di un grande progetto di collaborazione, un vero modello per altre iniziative analoghe che puntano nella direzione del massimo beneficio possibile, in particolare per andare incontro ai malati oncologici». L’Accademia dello Sport per la Solidarietà si è subito attivata per contribuire economicamente alla realizzazione della nuova struttura per malati oncologici alla Casa di Cura San Francesco.