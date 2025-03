Dal 1° aprile nuove modalità di prenotazione per chi non ha il medico di base

Che cosa è Elty

Modalità di prenotazione per i pazienti “orfani” dell’Asst Bergamo Est

Modalità di prenotazione per i pazienti “orfani” dell’Asst Bergamo Ovest

Per il mese di aprile, sono stati attivati 19 ambulatori medici temporanei nelle seguenti località: Distretto Pianura Occidentale

Treviglio – c/o la Casa di Comunità di Via Matteotti n°4 (Ex INAM), Treviglio – c/o la Sede di Viale Piave 43b; Caravaggio – c/o la Sede di Largo Donatori di Sangue 14/ Largo Cavenaghi, Fara Gera D’Adda – c/o la Sede di Piazza Patrioti 3; Brignano Gera D’Adda – c/o la Casa Ospitale Aresi di Via Capitano Facchinetti 2;

Distretto Pianura Orientale

Romano di Lombardia, via Tadini 16 (privato); Cologno al Serio, via Locatelli 4 (privato); Covo, via Castello 21 (privato); Martinengo, piazza maggiore 11, presso Casa di Comunità (istituzionale);• Martinengo, via Crocifisso 17 (privato); Isso, piazza Sant’Andrea 32 (privato); Distretto Media Pianura; Dalmine, viale Betelli 2, presso Casa di Comunità (istituzionale); Dalmine, viale Betelli 80 (privato), Zanica di via Serio, 1/A presso Poliambulatorio (istituzionale);

Distretto Isola e Val San Martino

Calusco d’Adda, via Locatelli 265 presso Poliambulatorio (istituzionale); Capriate San Gervasio, via Benaglia 14 (istituzionale); Madone, via Carso 8/C (privato); Ponte San Pietro, via Caironi 7 presso Casa di Comunità (istituzionale); Torre de’ Busi, via San Gottardo 20, ambulatorio comunale (convenzionato).

In questi ambulatori opereranno complessivamente 32 medici.