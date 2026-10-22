Ecografie dal medico di famiglia: premiata l’Asst Papa Giovanni

Ecografie negli ambulatori: coinvolti 56 medici bergamaschi

Il progetto ha coinvolto finora 56 medici di medicina generale , anche nelle aree montane della Bergamasca, con oltre 1.800 ecografie effettuate. Nel 68% dei casi il medico ha potuto gestire direttamente il quesito clinico senza ricorrere a uno specialista. Nei casi inviati a un approfondimento, il sospetto diagnostico iniziale è stato confermato nel 67% dei casi.

Formazione e controlli: come funziona il progetto Pocus

Il modello prevede 2 4 ore di formazione teorico-pratica , l’utilizzo di ecografi personali da parte dei medici aderenti e un monitoraggio trimestrale dell’attività e dell’accuratezza diagnostica. La formazione viene ora estesa anche ai futuri medici di famiglia del polo bergamasco.

«Il progetto sviluppato dall’Asst Papa Giovanni XXIII dimostra che questa trasformazione è già in atto e può migliorare davvero la qualità dei servizi», ha sottolineato Gianni Dominici, amministratore delegato di Fpa. Il riconoscimento rientra nella categoria dedicata ai modelli territoriali e ai percorsi di cura integrati. Complessivamente sono stati premiati 14 progetti a livello nazionale.