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La salute / Bergamo Città Giovedì 22 Ottobre 2026

Ecografie dal medico di famiglia: premiata l’Asst Papa Giovanni

IL PREMIO. Coinvolti 56 medici bergamaschi e oltre 1.800 ecografie effettuate. Nel 68% dei casi i pazienti sono stati gestiti senza ricorrere allo specialista.

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Redazione Web
Redazione Web
Ecografie dal medico di famiglia: premiata l’Asst Papa Giovanni
Premiato il progetto Pocus dell’Asst Papa Giovanni XXIII di Bergamo, per portare l’ecografia direttamente negli ambulatori dei medici di famiglia

Bergamo

Portare l’ecografia direttamente negli ambulatori dei medici di famiglia, evitando ai pazienti visite specialistiche non necessarie. È l’obiettivo del progetto Pocus dell’Asst Papa Giovanni XXIII di Bergamo, tra i vincitori del Premio Forum PA Sanità 2026, assegnato giovedì 22 ottobre a Roma per valorizzare le esperienze innovative della sanità italiana.

Ecografie negli ambulatori: coinvolti 56 medici bergamaschi

Il progetto ha coinvolto finora 56 medici di medicina generale, anche nelle aree montane della Bergamasca, con oltre 1.800 ecografie effettuate. Nel 68% dei casi il medico ha potuto gestire direttamente il quesito clinico senza ricorrere a uno specialista. Nei casi inviati a un approfondimento, il sospetto diagnostico iniziale è stato confermato nel 67% dei casi.

Ecografie dal medico di famiglia: premiata l’Asst Papa Giovanni
Gianni Dominici

L’ecografia point-of-care (Pocus) consente di effettuare esami direttamente in ambulatorio o a domicilio, riducendo gli spostamenti soprattutto per anziani, pazienti fragili e residenti nelle zone più lontane dagli ospedali.

Formazione e controlli: come funziona il progetto Pocus

Il modello prevede 24 ore di formazione teorico-pratica, l’utilizzo di ecografi personali da parte dei medici aderenti e un monitoraggio trimestrale dell’attività e dell’accuratezza diagnostica. La formazione viene ora estesa anche ai futuri medici di famiglia del polo bergamasco.

«Il progetto sviluppato dall’Asst Papa Giovanni XXIII dimostra che questa trasformazione è già in atto e può migliorare davvero la qualità dei servizi», ha sottolineato Gianni Dominici, amministratore delegato di Fpa. Il riconoscimento rientra nella categoria dedicata ai modelli territoriali e ai percorsi di cura integrati. Complessivamente sono stati premiati 14 progetti a livello nazionale.

per maggiori informazioni sul progetto clicca qui.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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