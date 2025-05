Giornata mondiale senza tabacco: test e consulenze all’ospedale Papa Giovanni

In occasione della Giornata mondiale senza tabacco promossa ogni 31 maggio dall’Organizzazione mondiale della sanità, l’Asst Papa Giovanni XXIII rinnova il proprio impegno contro il fumo con varie iniziative in programma nella settimana dal 30 maggio al 6 giugno. Venerdì 30 maggio dalle 9.30 alle 12 all’Ospedale Papa Giovanni XXIII verrà allestito un gazebo informativo in Hospital Street: nei pressi dell’ingresso principale (tra torre 4 e 5), volontari della Lega italiana per la Lotta contro i tumori Lilt Onlus Bergamo e di «Insieme si può. Insieme funziona», medici pneumologi e oncologi dell’Ospedale di Bergamo e studenti dei corsi di Laurea dell’Università di Milano Bicocca con sede a Bergamo saranno a disposizione per dare informazioni sui danni provocati dal tabacco e consigli utili per smettere. Saranno proposti i test del grado di dipendenza (test di Fagerström) e del livello di motivazione al trattamento (test di Mondor), oltre all’analisi sull’aria espirata della percentuale di carbossiemoglobina, un indicatore dell’intensità dell’assorbimento del fumo. In cambio di una sigaretta verrà regalata una mela, per incentivare simbolicamente l’avvicinamento a stili di vita più sani.