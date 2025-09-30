Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
La salute / Bergamo Città
Martedì 30 Settembre 2025

Influenza, vaccini dal medico e in farmacia. Si inizia con over 60, fragili e bambini

LA CAMPAGNA. Da mercoledì 1°ottobre le «categorie target», dal 13 ottobre somministrazioni per tutti. «Incidenza in aumento, il Covid rappresenta una quota significativa».

Luca Bonzanni
Luca Bonzanni
Collaboratore

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Sulla base dell’ultimo report della Regione, in Bergamasca si possono stimare quasi 6mila casi settimanali di «sindromi simil-influenzali
Sulla base dell’ultimo report della Regione, in Bergamasca si possono stimare quasi 6mila casi settimanali di «sindromi simil-influenzali

Il via della campagna vaccinale è dietro l’angolo: si parte formalmente il 1° ottobre, con i giri del motore destinati ad aumentare progressivamente dai giorni seguenti. Per l’antinfluenzale in particolare, da mercoledì potranno cominciare le somministrazioni nelle Asst per gli operatori sanitari, i pazienti ricoverati e quelli seguiti nei percorsi ambulatoriali e le donne in gravidanza.

Over 60, donne incinte e bambini

Dalla stessa data entrano in campo i medici di base e i pediatri di libera scelta, che appena ricevuti i vaccini potranno iniziare con le inoculazioni: questa prima fase è dedicata alle «categorie target», come gli over 60, le gravide, bambini e ragazzi dai 6 mesi ai 17 anni, i 18-59enni con patologie a rischio, i lavoratori dei «servizi essenziali», familiari e caregiver di persone fragili.

E ancora, scattano anche le iniezioni per gli ospiti di strutture residenziali come Rsa e Rsd. Altra data cerchiata col rosso è il 13 ottobre: la campagna diventerà «universale», cioè chiunque potrà aderire, e inizieranno a vaccinare anche le farmacie per i maggiorenni. Infine, dal 20 ottobre pure i centri delle Asst potranno immunizzare l’intera popolazione, non solo le fasce prioritarie.

Le prenotazioni

Come ci si prenota? Le Asst procedono alla «chiamata attiva» per i propri pazienti, mentre medici di famiglia e pediatri hanno le consuete agende legate agli ambulatori, per le farmacie e gli hub delle Asst si utilizzerà il portale . La Regione ha pianificato l’acquisto di 2,7 milioni di dosi, la distribuzione sarà legata al fabbisogno: in provincia di Bergamo un anno fa si raggiunsero 222.452 persone.

La prima fase della campagna vaccinale è dedicata alle «categorie target», come gli over 60, le gravide, bambini e ragazzi dai 6 mesi ai 17 anni, i 18-59enni con patologie a rischio, i lavoratori dei «servizi essenziali», familiari e caregiver di persone fragili.

Nei giorni scorsi, inoltre, il ministero della Salute ha diffuso la circolare sull’anti-Covid, che prevede target simili. Dalla Regione, in attesa di ulteriori indicazioni, è stato anticipato che anche questa immunizzazione potrà essere prenotata dal proprio medico di base oppure tramite «PrenotaSalute» e nei centri vaccinali e nelle farmacie dall’11 ottobre; è confermata la co-somministrazione.

«Il picco è atteso per fine anno, va ricordato che il vaccino ha effetto circa due settimane dopo averlo ricevuto. Dunque è meglio non attendere dicembre, ma farlo tra ottobre e novembre»

Un mix di virus

Sulla base dell’ultimo report della Regione, attualmente in Bergamasca si possono stimare quasi 6mila casi settimanali di «sindromi simil-influenzali», in linea con la curva epidemiologica di un anno fa. È un calderone, questo, dove convivono molti virus: «L’incidenza è in aumento – osserva Enrico Bombana, direttore della Struttura Vaccinazioni e Sorveglianza delle malattie infettive dell’Asst Bergamo Est -. Il Covid rappresenta una quota significativa di queste infezioni, insieme ai rhinovirus (responsabili ad esempio dei raffreddori, ndr) e ai virus para-influenzali, mentre l’influenza vera e propria ha una circolazione ancora molto limitata. Ma arriverà, e come ogni anno dipenderà da alcuni fattori: temperature, umidità, tempo trascorso nei luoghi chiusi». Calendario alla mano, «la tempistica della campagna è quella giusta, ma il vero e proprio inizio coinciderà con gli open day organizzati in tutta la Regione per il 18 e il 19 ottobre – aggiunge Bombana –. Resta fondamentale proteggere le persone più anziane e vulnerabili, ed è un dovere vaccinarsi anche se si è giovani ma si hanno contatti con persone a rischio».

Medici e farmacisti

Anche per Guido Marinoni, presidente dell’Ordine dei medici di Bergamo, «iniziare così presto è una buona scelta. Il picco è atteso per fine anno, va ricordato che il vaccino ha effetto circa due settimane dopo averlo ricevuto. Dunque è meglio non attendere dicembre, ma farlo tra ottobre e novembre».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Salute
Medicina
Epidemia
Politica Salute
Scienza, Tecnologia
Ricerca
Enrico Bombana
Guido Marinoni
Marco Agazzi
Andrea Raciti
Davide Petrosillo
ASST Bergamo Est
regione
Ministero della Salute
Snami Bergamo
federfarma bergamo
Ordine dei farmacisti di Bergamo