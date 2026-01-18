Le infezioni sono in aumento: superati i 100mila contagi

I risultati si riferiscono ai dati raccolti attraverso i medici di medicina generale e pediatri di libera scelta che fanno parte delle reti sentinella epidemiologica di RespiVirnet. Facendo la somma dei vari bollettini, a partire da ottobre si è superata di gran lunga la quota dei 100mila contagi nella provincia di Bergamo tra influenza e sintomi parainfluenzali, dal Covid ad altri virus, compresi raffreddori e bronchioliti. Dai dati aggiornati si evince che in Lombardia, nella settimana dal 5 all’11 gennaio, si sono registrati 354 casi di infezioni respiratorie nella fascia 0-4 anni (incidenza del 13,97% ogni mille abitanti), 316 casi nella fascia 5-14 anni (incidenza del 5,06%), 530 casi nella fascia 15-24 anni (incidenza del 12,83%), 1.322 casi nella fascia 25-44 anni (incidenza del 14,40%), 1.439 casi nella fascia 45-64 anni (incidenza dell’11,47%) e 848 casi nella fascia dai 65 anni in su (incidenza dell’8,32%). Il dato nazionale registra un’incidenza totale delle infezioni respiratorie acute pari a 13,3 casi ogni mille assistiti.