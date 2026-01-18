La salute / Bergamo Città
Le infezioni sono in aumento: superati i 100mila contagi
I DATI. Si viaggia sui 12mila casi a settimana in Lombardia: tra influenza e Covid, da ottobre superata di gran lunga la quota.
Il bollettino aggiornato della rete di sorveglianza regionale, basata sulla rete dei «medici sentinella», indica che nella settimana dal 5 all’11 gennaio si è assistito a un aumento della circolazione delle infezioni respiratorie in Lombardia rispetto alla settimana precedente.
Si è passati infatti da un’incidenza di 10,41 casi ogni mille abitanti (3.477 casi di infezioni respiratorie acute) a un’incidenza di 10,73 casi ogni mille abitanti (4.809 casi di infezioni), un aumento di casi intorno al 38% rispetto alla settimana dal 29 dicembre al 4 gennaio. Applicando i numeri sul contesto bergamasco, ora si viaggia a circa 12mila infezioni settimanali, contro le circa 11.600 della settimana antecedente (aumento intorno al 3,4%).
I risultati si riferiscono ai dati raccolti attraverso i medici di medicina generale e pediatri di libera scelta che fanno parte delle reti sentinella epidemiologica di RespiVirnet. Facendo la somma dei vari bollettini, a partire da ottobre si è superata di gran lunga la quota dei 100mila contagi nella provincia di Bergamo tra influenza e sintomi parainfluenzali, dal Covid ad altri virus, compresi raffreddori e bronchioliti. Dai dati aggiornati si evince che in Lombardia, nella settimana dal 5 all’11 gennaio, si sono registrati 354 casi di infezioni respiratorie nella fascia 0-4 anni (incidenza del 13,97% ogni mille abitanti), 316 casi nella fascia 5-14 anni (incidenza del 5,06%), 530 casi nella fascia 15-24 anni (incidenza del 12,83%), 1.322 casi nella fascia 25-44 anni (incidenza del 14,40%), 1.439 casi nella fascia 45-64 anni (incidenza dell’11,47%) e 848 casi nella fascia dai 65 anni in su (incidenza dell’8,32%). Il dato nazionale registra un’incidenza totale delle infezioni respiratorie acute pari a 13,3 casi ogni mille assistiti.
E il Covid?
Quanto alle patologie riconducibili al Covid, il bollettino della Regione certifica nell’ultima rilevazione un aumento di 353 casi nella seconda settimana di gennaio, per un totale di 1.088 positivi (erano 817 la settimana precedente). I ricoverati per patologie correlate al Covid sono 13, di cui uno in Terapia intensiva (erano 19 in totale la settimana prima), 6 i nuovi decessi. Tra Bergamo e provincia si sono contati 210 nuovi casi in una settimana e nessun decesso, con il totale ufficiale che sale a 354.199 contagiati dal Covid dall’inizio dell’epidemia e un tasso di contagiati (rispetto alla popolazione) che si attesta al 32,08%.
