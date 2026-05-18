Leucemia, fondi per due milioni: all’ospedale «Papa Giovanni» un progetto triennale sui pazienti adulti

È il tumore più comune tra i bambini, ma colpisce con una certa frequenza anche gli adulti. Per questo, la ricerca sulla leucemia linfoblastica acuta percorre costantemente nuove frontiere di cura: e una nuova strada provano a percorrerla anche la Fondazione Irccs San Gerardo dei Tintori di Monza e l’ospedale «Papa Giovanni», al lavoro su un nuovo progetto triennale dal valore complessivo di circa 2 milioni di euro.

Il progetto

A erogare le risorse è la Fondazione regionale per la ricerca biomedica (Frrb), attraverso un bando dedicato alle «strategie innovative per il targeting molecolare e metabolico avanzato della leucemia linfoblastica acuta pediatrica e dell’adulto, finalizzate alla personalizzazione dei trattamenti»: in altri termini, lo scopo è comprendere al meglio alcuni meccanismi molecolari e genomici della patologia.

Capofila del progetto è il San Gerardo, che ha ottenuto 1.410.400 euro: il team coordinato da Giovanni Cazzaniga, professore associato dell’Università di Milano-Bicocca e responsabile dell’Unità di Genetica della leucemia della Fondazione Tettamanti di Monza, si dedicherà in particolare ai pazienti pediatrici. Sarà invece il «Papa Giovanni», unico partner di progetto, grazie a un finanziamento da 589.400 euro, a occuparsi della ricerca sugli adulti.

«Approcci all’avanguardia»

«Questo studio – spiega Federico Lussana, direttore facente funzione dell’Ematologia dell’Asst Papa Giovanni e professore associato all’Università degli Studi di Milano – si basa sulla messa a punto di approcci all’avanguardia per la leucemia linfoblastica acuta che possano portare a un miglioramento e a una personalizzazione dei trattamenti, ampliandone l’efficacia. Il fine – continua Lussana – è quello di generare strategie terapeutiche sempre più personalizzate sulle caratteristiche genomiche e metaboliche, riducendo il rischio di fallimento della terapia o di recidiva della malattia».

«Vorremmo arrivare a progettare delle terapie sempre più mirate, questo è un progetto di ricerca ma che ha implicazioni cliniche, perché l’intenzione è riuscire a traslare in tempi rapidi delle soluzioni terapeutiche più personalizzate» La «medicina di precisione» è l’ambito sul quale si concentrano maggiormente le attenzioni degli oncologi: è un approccio che punta a studiare dal punto di vista genetico ogni singolo caso, cogliendone le peculiarità, così da adottare la strategia terapeutica più efficace.

«Nel progetto – prosegue Lussana – procederemo analizzando il profilo genetico delle cellule tumorali sia al momento della diagnosi sia nel corso dei trattamenti, specie per le recidive, per capire i meccanismi che guidano il persistere della malattia. La leucemia linfoblastica acuta – aggiunge – è una patologia complessa che può cambiare nel tempo: in alcuni casi, il microambiente che circonda le cellule tumorali può favorire il ritorno della malattia o un “escape” (una “fuga” dall’efficacia, ndr) dei trattamenti tradizionali. Vorremmo arrivare a progettare delle terapie sempre più mirate, questo è un progetto di ricerca ma che ha implicazioni cliniche, perché l’intenzione è riuscire a traslare in tempi rapidi delle soluzioni terapeutiche più personalizzate».

Trattamenti personalizzati e terapie più efficaci