Pagelle sanità, al dg del «Papa Giovanni» il punteggio più alto

Il governo delle liste d’attesa, la gestione dei Pronto soccorso, l’attuazione degli investimenti, la presa in carico sul territorio, la razionalizzazione economica, e altro ancora. Mettendo a sistema un’ampia schiera di parametri, tra «obiettivi strategici» e «comportamenti manageriali», prendono forma come di consueto le «pagelle» ai direttori generale della sanità lombarda. La Regione ha tirato le somme sui punteggi legati al 2025, che si traducono poi – proporzionalmente – in un incentivo economico a chi ricopre incarichi di vertice nelle Asst e nelle Ats.

I punteggi

La scala è quella tradizionale da 0 a 100. Tra le realtà bergamasche, il risultato più alto è stato conseguito nuovamente da Francesco Locati, direttore generale dell’Asst Papa Giovanni, con 90 su 100. A soli due punti di distacco da Alberto Zoli (92/100), dg dell’Asst milanese di Niguarda, che guida la classifica regionale. Tornando alla Bergamasca, c’è poi Marco Passaretta, dg dell’Asst Bergamo Est, con 88/100, mentre sono relativamente più indietro gli altri manager: Giovanni Palazzo, fino a novembre dg dell’Asst Bergamo Ovest (aveva rassegnato le dimissioni a causa di un cavillo burocratico, legato al rinnovo della sua presenza nell’elenco degli idonei all’incarico da dg, e ora è direttore amministrativo dell’Ats di Milano), è stato valutato con 84/100; Massimo Giupponi, dg dell’Ats di Bergamo, ha riportato 83/100. A quota 93/100 c’è anche il bergamasco Claudio Sileo, dal 2019 direttore generale dell’Ats di Brescia, al culmine di una carriera che lo aveva visto rivestire anche il ruolo di direttore sanitario sia all’allora Asl di Bergamo sia agli ex Riuniti.

Verso il rinnovo