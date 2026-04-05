Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
La salute / Bergamo Città Domenica 05 Aprile 2026

Pagelle sanità, al dg del «Papa Giovanni» il punteggio più alto

IN REGIONE. Francesco Locati è stato valutato 90 su 100, a due punti da Zoli (Niguarda), che guida la classifica regionale.

Luca Bonzanni
Luca Bonzanni Collaboratore

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Pagelle sanità, al dg del «Papa Giovanni» il punteggio più alto
L’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo

Il governo delle liste d’attesa, la gestione dei Pronto soccorso, l’attuazione degli investimenti, la presa in carico sul territorio, la razionalizzazione economica, e altro ancora. Mettendo a sistema un’ampia schiera di parametri, tra «obiettivi strategici» e «comportamenti manageriali», prendono forma come di consueto le «pagelle» ai direttori generale della sanità lombarda. La Regione ha tirato le somme sui punteggi legati al 2025, che si traducono poi – proporzionalmente – in un incentivo economico a chi ricopre incarichi di vertice nelle Asst e nelle Ats.

I punteggi

La scala è quella tradizionale da 0 a 100. Tra le realtà bergamasche, il risultato più alto è stato conseguito nuovamente da Francesco Locati, direttore generale dell’Asst Papa Giovanni, con 90 su 100. A soli due punti di distacco da Alberto Zoli (92/100), dg dell’Asst milanese di Niguarda, che guida la classifica regionale. Tornando alla Bergamasca, c’è poi Marco Passaretta, dg dell’Asst Bergamo Est, con 88/100, mentre sono relativamente più indietro gli altri manager: Giovanni Palazzo, fino a novembre dg dell’Asst Bergamo Ovest (aveva rassegnato le dimissioni a causa di un cavillo burocratico, legato al rinnovo della sua presenza nell’elenco degli idonei all’incarico da dg, e ora è direttore amministrativo dell’Ats di Milano), è stato valutato con 84/100; Massimo Giupponi, dg dell’Ats di Bergamo, ha riportato 83/100. A quota 93/100 c’è anche il bergamasco Claudio Sileo, dal 2019 direttore generale dell’Ats di Brescia, al culmine di una carriera che lo aveva visto rivestire anche il ruolo di direttore sanitario sia all’allora Asl di Bergamo sia agli ex Riuniti.

Verso il rinnovo

La graduatoria orobica ricalca senza troppi scossoni la «gerarchia» maturata nella tornata precedente, riferita alle performance del 2024: in quell’occasione in testa c’era sempre Locati con 92/100 (mentre per Sileo il punteggio è di 93/100). A seguire: Passaretta (87/100), poi Giupponi (86/100) e Palazzo (74/100). Il 2026 sarà invece un anno di assoluta rilevanza per lo scacchiere della sanità regionale. A fine anno, infatti, si concluderà il triennio delle direzioni strategiche entrate in carica a inizio 2024 e scatterà dunque la nuova infornata di nomine anche in provincia di Bergamo. Locati è al primo mandato al vertice del «Papa Giovanni», dopo aver guidato tra il 2016 e il 2023 l’Asst Bergamo Est. Quella a Seriate, invece, è la prima direzione generale per Passaretta, che in precedenza (tra 2016 e 2023) era stato direttore amministrativo all’Asst Valle Olona di Busto Arsizio (Varese). Sia Giupponi sia Sileo, infine, dirigono le rispettive Ats da due mandati. Situazione diversa per la Bergamo Ovest: dopo le dimissioni di Palazzo, l’Asst è retta da un «commissario straordinario» (questa la definizione tecnica), Rosetta Gagliardo, già direttore amministrativo dell’Ats di Milano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Brescia
Busto Arsizio
Milano
Seriate
Salute
assistenza sanitaria
Organizzazioni Sanitarie
Politica Salute
Francesco Locati
Alberto Zoli
Marco Passaretta
Giovanni Palazzo
Massimo Giupponi
Claudio Sileo
Asst Papa Giovanni
Niguarda
asst bergamo
ASST Bergamo Ovest
Ats di Bergamo