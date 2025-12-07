La salute / Bergamo Città
Per i consultori di Seriate e Trescore si estendono gli orari
LE NOVITA’. Un cambiamento significativo che risponde al bisogno crescente di servizi più accessibili.
Un’estensione degli orari per dare un’assistenza migliore. Dalla seconda parte di novembre, i consultori familiari di Seriate (in via Paderno 40) e Trescore Balneario (in via Ospedale 38), afferenti all’Asst Bergamo Est, hanno ampliato la propria operatività: sono ora aperti dal lunedì al sabato per dodici ore giornaliere, dalle 8 alle 20 (in precedenza lo erano dalle 8,30 alle 16 dal lunedì al venerdì).
«Un cambiamento significativo che risponde al bisogno crescente di servizi più accessibili e capaci di integrarsi con i ritmi reali della vita quotidiana – sottolinea l’Asst in una nota -. Con una presenza costante del personale ostetrico, i consultori potranno accogliere in modo continuativo donne, famiglie e giovani, intercettando con maggiore tempestività situazioni di vulnerabilità e facilitando l’accesso anche a chi, per lavoro o studio, non può usufruire dei servizi nelle sole ore mattutine».
I servizi
All’interno delle due strutture sarà ampliata la presa in carico, rafforzando la continuità assistenziale in ogni fase della vita: l’offerta dei consultori si articola tra accompagnamento alla gravidanza, sostegno al post-parto, promozione della salute sessuale e riproduttiva, educazione all’affettività nelle scuole, prevenzione e gestione dei disturbi del pavimento pelvico in menopausa.
Sono inoltre previste attività specifiche rivolte ai giovani, con spazi dedicati all’ascolto, al contrasto del bullismo, alla promozione di relazioni affettive consapevoli e alla prevenzione delle infezioni sessualmente trasmissibili.
«Il consultorio continuerà a rappresentare un presidio fondamentale nel territorio, integrando la propria attività con quella degli altri professionisti per offrire un approccio multidisciplinare e completo – conclude l’Asst Bergamo Est -. Con questa riorganizzazione, i consultori di Seriate e Trescore confermano la loro vocazione: essere un luogo di ascolto, cura e prevenzione sempre più vicino alla comunità, capace non solo di accogliere, ma anche di anticipare i bisogni delle persone e accompagnarle con professionalità e umanità».
