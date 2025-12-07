Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
La salute / Bergamo Città
Domenica 07 Dicembre 2025

Per i consultori di Seriate e Trescore si estendono gli orari

LE NOVITA’. Un cambiamento significativo che risponde al bisogno crescente di servizi più accessibili.

L.uca Bonzanni
L.uca Bonzanni
Il consultorio di Seriate che fa capo all’Asst Bergamo Est
Il consultorio di Seriate che fa capo all’Asst Bergamo Est

Un’estensione degli orari per dare un’assistenza migliore. Dalla seconda parte di novembre, i consultori familiari di Seriate (in via Paderno 40) e Trescore Balneario (in via Ospedale 38), afferenti all’Asst Bergamo Est, hanno ampliato la propria operatività: sono ora aperti dal lunedì al sabato per dodici ore giornaliere, dalle 8 alle 20 (in precedenza lo erano dalle 8,30 alle 16 dal lunedì al venerdì).

«Un cambiamento significativo che risponde al bisogno crescente di servizi più accessibili e capaci di integrarsi con i ritmi reali della vita quotidiana – sottolinea l’Asst in una nota -. Con una presenza costante del personale ostetrico, i consultori potranno accogliere in modo continuativo donne, famiglie e giovani, intercettando con maggiore tempestività situazioni di vulnerabilità e facilitando l’accesso anche a chi, per lavoro o studio, non può usufruire dei servizi nelle sole ore mattutine».

I servizi

All’interno delle due strutture sarà ampliata la presa in carico, rafforzando la continuità assistenziale in ogni fase della vita: l’offerta dei consultori si articola tra accompagnamento alla gravidanza, sostegno al post-parto, promozione della salute sessuale e riproduttiva, educazione all’affettività nelle scuole, prevenzione e gestione dei disturbi del pavimento pelvico in menopausa.

Sono inoltre previste attività specifiche rivolte ai giovani, con spazi dedicati all’ascolto, al contrasto del bullismo, alla promozione di relazioni affettive consapevoli e alla prevenzione delle infezioni sessualmente trasmissibili.

«Il consultorio continuerà a rappresentare un presidio fondamentale nel territorio, integrando la propria attività con quella degli altri professionisti per offrire un approccio multidisciplinare e completo – conclude l’Asst Bergamo Est -. Con questa riorganizzazione, i consultori di Seriate e Trescore confermano la loro vocazione: essere un luogo di ascolto, cura e prevenzione sempre più vicino alla comunità, capace non solo di accogliere, ma anche di anticipare i bisogni delle persone e accompagnarle con professionalità e umanità».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Seriate
Trescore Balneario
Salute
assistenza sanitaria
Politica Salute
Sociale
famiglia
Questioni sociali (generico)
ASST Bergamo Est