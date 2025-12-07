Per i consultori di Seriate e Trescore si estendono gli orari

Un’estensione degli orari per dare un’assistenza migliore. Dalla seconda parte di novembre, i consultori familiari di Seriate (in via Paderno 40) e Trescore Balneario (in via Ospedale 38), afferenti all’Asst Bergamo Est, hanno ampliato la propria operatività: sono ora aperti dal lunedì al sabato per dodici ore giornaliere, dalle 8 alle 20 (in precedenza lo erano dalle 8,30 alle 16 dal lunedì al venerdì).

«Un cambiamento significativo che risponde al bisogno crescente di servizi più accessibili e capaci di integrarsi con i ritmi reali della vita quotidiana – sottolinea l’Asst in una nota -. Con una presenza costante del personale ostetrico, i consultori potranno accogliere in modo continuativo donne, famiglie e giovani, intercettando con maggiore tempestività situazioni di vulnerabilità e facilitando l’accesso anche a chi, per lavoro o studio, non può usufruire dei servizi nelle sole ore mattutine».

I servizi

All’interno delle due strutture sarà ampliata la presa in carico, rafforzando la continuità assistenziale in ogni fase della vita: l’offerta dei consultori si articola tra accompagnamento alla gravidanza, sostegno al post-parto, promozione della salute sessuale e riproduttiva, educazione all’affettività nelle scuole, prevenzione e gestione dei disturbi del pavimento pelvico in menopausa.

Sono inoltre previste attività specifiche rivolte ai giovani, con spazi dedicati all’ascolto, al contrasto del bullismo, alla promozione di relazioni affettive consapevoli e alla prevenzione delle infezioni sessualmente trasmissibili.