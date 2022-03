Prevenzione oncologica, sabato le iniziative bergamasche

Queste le iniziative messe in campo a Bergamo per la Settimana nazionale per la prevenzione oncologica 2022 allo scopo di promuovere la prevenzione contro il cancro, organizzate e tenute da Lilt Bergamo Onlus, A.I.Stom, Anvolt, Fincopp Lombardia, Insieme con il Sole dentro e Politerapica, le strutture che hanno dato vita al progetto «Insieme si può. Insieme funziona». Simbolo della settimana, come sempre, l’olio extra vergine di oliva, espressione della dieta mediterranea, uno dei più efficaci strumenti di prevenzione.