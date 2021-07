Riabilitazione post Covid per la qualità della vita

La riabilitazione post Covid-19 è necessaria per migliorare la qualità di vita dei pazienti e per ritornare alle condizioni di salute ottimali. Ne parliamo con il direttore dell’Unità Operativa di Riabilitazione specialistica dell’Asst Bergamo Est, il dottor Dario Guerini Rocco.

«Per molti mesi – spiega il medico – metà della nostra Unità operativa a Gazzaniga è stata convertita in reparto Covid. Anche trattando questa tipologia di pazienti non abbiamo mai perso l’ottica riabilitativa, sottoponendo i pazienti Covid a rieducazione respiratoria e motoria per il recupero dell’autonomia e del cammino in preparazione al rientro al domicilio nelle migliori condizioni possibili. È noto che molti pazienti malati di Covid per lunghi periodi presentano inoltre sequele multiorgano tra cui problematiche respiratorie, muscolari, psichiche, neurologiche e altro».