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La salute / Bergamo Città Lunedì 14 Settembre 2026

Ricette sanitarie urgenti e brevi, dal 15 settembre cambia la validità

DA SAPERE. Le prescrizioni con priorità U dovranno essere prenotate entro 10 giorni, quelle con priorità B entro 30. Nessuna modifica per le classi D e P.

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Redazione Web
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Ricette sanitarie urgenti e brevi, dal 15 settembre cambia la validità
Nuove modalità per le prescrizioni delle ricette con priorità

Bergamo

Dal 15 settembre cambiano in Lombardia i termini di validità delle ricette del Servizio sanitario regionale per le prime visite specialistiche e gli esami diagnostici di primo accesso. Le nuove disposizioni riguardano le prescrizioni con priorità U, urgente, e B, breve.

Ricette urgenti e brevi: i nuovi termini

Le ricette con priorità U emesse dal 15 settembre dovranno essere prenotate il prima possibile e comunque entro dieci giorni dalla data della prescrizione. Per quelle con priorità B, invece, la prenotazione dovrà avvenire entro trenta giorni.
Resta confermata la validità di 180 giorni per le altre classi: D, differibile, e P, programmabile.

La modifica riguarda esclusivamente il termine entro il quale effettuare la prenotazione, non la data entro cui la visita o l’esame dovranno essere materialmente eseguiti

La modifica riguarda esclusivamente il termine entro il quale effettuare la prenotazione, non la data entro cui la visita o l’esame dovranno essere materialmente eseguiti.
La misura punta a rendere la validità della ricetta coerente con la priorità clinica indicata dal medico. Con il precedente termine uniforme di 180 giorni, infatti, anche una prescrizione urgente, per la quale è prevista l’erogazione entro tre giorni, poteva essere utilizzata per prenotare a distanza di mesi, quando le condizioni del paziente potevano essere cambiate.

Come prenotare visite ed esami in Lombardia

Le prestazioni possono essere prenotate attraverso PrenotaSalute e il Fascicolo sanitario elettronico, le applicazioni regionali Salutile Prenotazioni e Fascicolo Sanitario, i Cup delle strutture sanitarie e le farmacie. È inoltre disponibile il Contact center regionale ai numeri 800.638638, gratuito da rete fissa, e 02.999599 da rete mobile.

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