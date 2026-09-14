Ricette sanitarie urgenti e brevi, dal 15 settembre cambia la validità

Dal 15 settembre cambiano in Lombardia i termini di validità delle ricette del Servizio sanitario regionale per le prime visite specialistiche e gli esami diagnostici di primo accesso. Le nuove disposizioni riguardano le prescrizioni con priorità U, urgente, e B, breve.

Ricette urgenti e brevi: i nuovi termini

Le ricette con priorità U emesse dal 15 settembre dovranno essere prenotate il prima possibile e comunque entro dieci giorni dalla data della prescrizione. Per quelle con priorità B, invece, la prenotazione dovrà avvenire entro trenta giorni. Resta confermata la validità di 180 giorni per le altre classi: D, differibile, e P, programmabile.

Come prenotare visite ed esami in Lombardia

Le prestazioni possono essere prenotate attraverso PrenotaSalute e il Fascicolo sanitario elettronico, le applicazioni regionali Salutile Prenotazioni e Fascicolo Sanitario, i Cup delle strutture sanitarie e le farmacie. È inoltre disponibile il Contact center regionale ai numeri 800.638638, gratuito da rete fissa, e 02.999599 da rete mobile.