«Rinasce» la Cardiologia pediatrica: in sei mesi le prestazioni di un anno

134 interventi chirurgici per cardiopatie congenite

A raccontarne il rilancio sono i volumi di attività del primo semestre del 2024. Gli interventi chirurgici per cardiopatie congenite sono stati 134, con una proiezione di circa 270 in tutto l’anno: una cifra mai realizzata negli ultimi anni. Le prestazioni ambulatoriali erogate tra gennaio e giugno sono state invece 4.416, pari a quasi la totalità di quelle eseguite nell’intero 2022. E poi, ancora: le attività della cardiologia fetale sono raddoppiate rispetto al primo semestre 2023, in più è stata implementata la diagnostica non invasiva con risonanza magnetica e Tac del cuore per offrire possibilità diagnostiche innovative. «L’attività è ripartita in maniera estremamente accelerata, anche oltre alle mie aspettative», riassume Francesca Raimondi, dal 1° luglio 2023 direttore della Cardiologia 2 del «Papa Giovanni». Che usa una parola chiara, per tratteggiare il presente di questa specialità bergamasca: «Rinascita».

L’attività chirurgica

«Abbiamo potenziato anche le attività di diagnostica non invasiva per le cardiopatie congenite, in collaborazione con la Radiologia: risonanza magnetica e Tac del cuore con tecnologie di avanguardia, poco diffuse in Italia, per potenziare la diagnosi»

Diagnostica innovativa

L’aumento dell’attività segue una doppia logica: «Questi numeri riflettono sia una coorte esistente di pazienti già in carico sia una nuova coorte legata al nuovo impegno per la diagnosi fetale (la diagnostica in utero, ndr), in collaborazione tra la Cardiologia 2 e la Ostetricia-Medicina materno fetale di cui è responsabile la dottoressa Luisa Patané. I volumi di attività sono raddoppiati rispetto al primo semestre del 2023», prosegue Raimondi. Proprio l’ambito diagnostico ha visto diverse novità: «Grazie alla lunga esperienza che ho maturato all’estero e alle collaborazioni internazionali anche come componente del Board of Trustees della Società mondiale di risonanza magnetica cardiaca – premette Raimondi, che per dieci anni è stata responsabile della Diagnostica per immagini non invasiva dell’ospedale Necker-Enfants Malades di Parigi - abbiamo potenziato anche le attività di diagnostica non invasiva per le cardiopatie congenite, in collaborazione con la Radiologia: risonanza magnetica e Tac del cuore con tecnologie di avanguardia, poco diffuse in Italia, per potenziare la diagnosi. Questa attività è svolta in collaborazione con Giuseppe Muscogiuri, referente della sezione di Cardiologia all’interno della struttura complessa di Radiologia 1, diretta dal professor Sandro Sironi dell’Università Bicocca. È un altro elemento che dà conto della collaborazione a 360 gradi tra diverse strutture dell’ospedale».