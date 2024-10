Sclerodermia, controlli gratuiti sabato 26 ottobre all’ospedale di Bergamo

Gli specialisti della Reumatologia dell’ospedale di Bergamo visiteranno sabato 26 ottobre dalle 9 alle 12 negli ambulatori 312, 313, 314, accedendo dall’ingresso 25 della Hospital Street. Può presentarsi alle visite per accertamenti chi presenta i sintomi tipici del fenomeno di Raynaud, scatenato dal freddo e/o da stress emotivo e che si manifesta con pallore cutaneo alle mani, a volte anche ai piedi e ai padiglioni auricolari, seguito tipicamente da cianosi e a volte da eritema. Può sottoporsi ad una visita di controllo o ricevere un consulto anche chi ha già una diagnosi di sclerodermia. Per l’accesso non è richiesta prescrizione del medico curante né prenotazione.

«La prevenzione e la diagnosi precoce in questa malattia rara possono fare la differenza - spiega Massimiliano Limonta, responsabile della Reumatologia dell’Asst Papa Giovanni XXIII -. Proprio grazie alla collaborazione con Gils, dal 2017 la nostra Reumatologia è riconosciuta come ”Scleroderma Unit”. Il nostro centro, specificamente dedicato alla diagnosi e al trattamento della sclerodermia, si inserisce nel contesto di un grande ospedale generalista che consente l’approccio globale e multidisciplinare alla malattia. Oggi sono circa 300 i pazienti affetti da sclerodermia sistemica seguiti al Papa Giovanni XXIII».

Vasi di ciclamini

(Foto di Rebecca Niver su Unsplash)

«La Giornata del Ciclamino»

La Giornata del Ciclamino, appuntamento storico promosso dal Gruppo Italiano per la Lotta alla Sclerodermia, approda quest’anno in oltre 60 piazze italiane, da metà settembre fino a fine ottobre, per sostenere la ricerca contro la Sclerosi Sistemica, tramite l’offerta del ciclamino, il fiore che resiste al freddo simbolo dell’associazione, per finanziare la ricerca scientifica.