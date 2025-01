Screening gratuiti a mammella, utero e prostata: dal 4 al 10 febbraio iniziative per la giornata contro il cancro

Sono previsti in particolare screening dei tumori del collo dell’utero, del colon-retto e della mammella e della prostata, oltre alle vaccinazioni per i pazienti oncologici e altre iniziative di sensibilizzazione e prevenzione dei tumori, come il test Hcv, e di promozione di un sano stile di vita.

«Il 4 febbraio - ha sottolineato l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso - rappresenta una giornata di grande importanza per sensibilizzare tutti sul tema della prevenzione e della lotta contro il cancro. Invito i cittadini a partecipare alle numerose iniziative organizzate da Regione Lombardia».

Secondo Bertolaso «è fondamentale cogliere questa opportunità per accedere a screening oncologici, consulenze gratuite e workshop finalizzati alla promozione di stili di vita sani». «La prevenzione - ha concluso l’assessore - è la nostra arma più efficace, e con l’impegno di istituzioni, operatori sanitari e cittadini, possiamo fare la differenza nella lotta contro questa terribile malattia».

Dove prenotare a Bergamo

Vaccinazioni dedicate ai pazienti con diagnosi, anche pregressa, di tumore per il recupero di eventuali vaccini non eseguiti (pneumococco, Herpes Zoster ad eventuali altri vaccini consigliati per le singole patologie). È richiesta la prenotazione via e-mail all’indirizzo [email protected], specificando nome, data di nascita e residenza, oppure telefonicamente al numero 035.2676521 (attivo da lunedì a venerdì dalle 13.30 alle 15.30).

Casa di comunità di Borgo Palazzo (Via Borgo Palazzo 130 - Bergamo) - dalle 8.30 alle 12.30 al Padiglione 6

Casa di comunità di Zogno (Via Paolo Polli, 5 - Zogno) - dalle 8.30 alle 11.30

Casa di comunità di Strozza (Via Roma 1) - dalle 8.30 alle 11.30

Compilazione questionario per screening del tumore della prostata con accesso libero dai 50 anni ai 70 anni

Casa di comunità di Borgo Palazzo (Via Borgo Palazzo 130 - Bergamo) al PUA (Punto Unico d’Accesso) - dalle 8 alle 14

Casa di comunità di Zogno (Via Paolo Polli, 5 - Zogno) al PUA (Punto Unico d’Accesso) - dalle 8 alle 14

Casa di comunità di Villa d’Almè (Piazza Don Carboni) al PUA (Punto Unico d’Accesso) - dalle 8 alle 14

Casa di comunità di Strozza (Via Roma 1) al PUA (Punto Unico d’Accesso) - dalle 8 alle 14



Screening epatite C per i nati dal 1969 al 1989 con test pungidito

Casa di comunità di Zogno (Via Paolo Polli, 5 - Zogno) - dalle 16 alle 20

Casa di comunità di Strozza (Via Roma 1) - dalle 16 alle 20

Casa di comunità di Villa d’Almè (Piazza Don Carboni) - dalle 16 alle 20



Screening mammografico (su prenotazione) per le donne:

con un’età compresa tra i 45 e i 74 anni

che non siano in follow up oncologico per tumore mammario,

che abbiano già aderito alle campagne di screening

che non abbiano fatto mammografie dal 4 febbraio 2024 ad oggi.

Ospedale Papa Giovanni XXIII - dalle 16 alle 20

È richiesta la prenotazione, da effettuarsi online sul portale di Regione Lombardia prenotasalute.regione.lombardia.it. Il giorno dell’esame è necessario portare la documentazione mammografica ed ecografica precedente.

Screening cervice uterina per le ragazze dai 25 ai 29 (Pap Test) e le donne dai 30 ai 64 anni (HPV-mRNA Test) che non hanno eseguito lo screening negli ultimi 3 anni e con residenza nel territorio di competenza della Asst Papa Giovanni XXIII. È richiesta la prenotazione telefonica al numero 035.2676326 (attivo il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14 alle 16).

Ospedale San Giovanni Bianco - dalle 8 alle 10

Consultorio familiare di via Borgo Palazzo (Padiglione 18A) - dalle 11 alle 13.30

Consultorio familiare di Villa d’Almè (Via Fratelli Calvi 25) - dalle 13.30 alle 15.30



Counselling per fumatori con accesso libero.