Studenti e attività sportive non agonistiche, la Regione: certificato di idoneità gratuito

Potenziare la copertura sanitaria sullo sport, in particolare garantendo la gratuità del certificato di idoneità non agonistica per gli studenti che partecipano a manifestazioni sportive scolastiche. Lo prevede la delibera approvata dalla Giunta regionale lombarda, che rinnova anche l’assistenza sanitaria (in collaborazione con Areu, l’Agenzia regionale per l’emergenza urgenza) per le manifestazioni sportive scolastiche promosse dall’Ufficio scolastico regionale, potenzia la formazione specialistica nelle Ats per migliorare la gestione della medicina dello sport e incentiva la digitalizzazione anche in questo ambito. Per tutto ciò, sono stati stanziati 300mila euro. «Con un focus su prevenzione, digitalizzazione e sostegno alle attività sportive scolastiche, la Regione Lombardia si pone all’avanguardia nella tutela della salute attraverso lo sport. Con questo provvedimento – dichiara Federica Picchi, sottosegretario alla presidenza con delega a Sport e giovani – rafforziamo la rete territoriale dedicata alla copertura dell’assistenza medica nello sport e, di conseguenza, investiamo sul benessere dei giovani. Lo sport non è solo attività fisica, ma è un percorso di crescita dove si costruiscono legami autentici e si imparano valori fondamentali come rispetto, sacrificio e lavoro di squadra».