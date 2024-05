Visite ed esami, con l’app prenotazioni più facili

Se si è in possesso di una ricetta elettronica prescritta dal medico, con l’applicazione «Salutile Prenotazioni» di Regione Lombardia (www.regione.lombardia.it) si possono prenotare le visite sanitarie e gli esami diagnostici personali e per i propri familiari anche da smartphone o tablet. L’app è disponibile gratuitamente sia per dispositivi Android (su Google play e App gallery di Huawei) che per iOS (App store di Apple) e consente di accedere tramite un codice personale (composto da quattro numeri, da definire durante il download) oppure con le proprie credenziali del Sistema pubblico di identità digitale (Spid). Nel dettaglio, l’app consente di prenotare visite ed esami specialistici, visualizzare gli appuntamenti, pagare il ticket nelle strutture sanitarie integrate con la Rete regionale di prenotazione; per le strutture private accreditate con il Servizio sanitario regionale, a fronte di una richiesta di prenotazione inviata tramite l’app, si verrà successivamente richiamati per fissare un appuntamento.