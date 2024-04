Scontro auto-moto sulla Francesca: gravissimo un trevigliese di 36 anni

Un trevigliese di 36 anni è rimasto ferito in maniera molto grave nello scontro tra la sua moto di grossa cilindrata e un’auto, nel pomeriggio di domenica 28 aprile sulla Provinciale Francesca, all’altezza di Cologno al Serio. L’incidente attorno alle 18,15 nei pressi dell’incrocio tra la Francesca e via del Cassinello, poco oltre il ponte sul fiume Serio.

La polizia stradale del comando provinciale di Bergamo è intervenuta con una pattuglia per i rilievi e per ricostruire nei dettagli quanto accaduto, anche grazie alle riprese delle telecamere della zona, i cui filmati sono stati acquisiti dagli agenti. Dai primi rilievi pare che il motociclista stesse percorrendo la Francesca da Ghisalba verso Cologno: oltrepassata una rotatoria, il trentaseienne ha proseguito sul rettilineo e, superato il ponte, si sarebbe trovato di fronte l’auto, una station wagon guidata da un uomo di 71 anni che viaggiava da solo . Si sarebbe immesso sulla Provinciale dalla laterale che porta a un agriturismo. L’impatto è stato particolarmente violento: il motociclista ha centrato la portiera anteriore destra della vettura ed è stato sbalzato di sella, ricadendo con violenza sull’asfalto. Il trentaseienne ha perso conoscenza e non si è ripreso. I soccorsi sono stati immediati: sul posto il 118 ha inviato due ambulanze e l’elisoccorso. Le condizioni del centauro sono parse molto gravi: è stato rianimato e intubato sul posto, venendo poi trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo con una delle ambulanze.

Ferito, anche se in modo non grave, anche l’automobilista settantunenne, rimasto sotto choc per l’accaduto. È stato a sua volta soccorso dal 118 e trasferito con l’altra ambulanza al policlinico San Marco di Zingonia in codice giallo. Sul posto, oltre alla polizia stradale di Bergamo, anche i vigili del fuoco volontari del distaccamento di Treviglio, che hanno liberato il conducente dell’auto dall’abitacolo e messo in sicurezza i veicoli una volta terminati i rilievi dei poliziotti.