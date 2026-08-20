CercaBergamo, hai indovinato il dettaglio misterioso? Ecco la soluzione e la storia che nasconde

Un particolare cerchio con all’interno qualcosa che sembra luccicare era il dettaglio da indovinare questa settimana con il nuovo appuntamento della rubrica «CercaBergamo». Avete capito dove si trova? Avete risposto al sondaggio? In questa puntata sveliamo la soluzione e vi raccontiamo la storia di questo luogo. Il gioco è riservato agli abbonati de L’Eco di Bergamo, edizione cartacea o digitale.