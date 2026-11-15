Adriana, mani d’oro e forbici: «Al Donizetti creo pettinature e mi diverto»

C’è un viavai continuo nel dietro le quinte del Teatro Donizetti. Qualcuno entra, qualcuno esce, una costumista chiede un’aggiustatura, una parrucca passa di mano. Davanti allo specchio, intanto, Adriana Giudici lavora: sistema una ciocca, controlla la tenuta, inventa una pettinatura che dovrà resistere alla scena e alle luci.

La incontriamo proprio così, mentre prepara gli interpreti per l’anteprima riservata agli under 30 di Le convenienze ed inconvenienze teatrali di Donizetti. Nata nel 1949, da 51 anni Adriana è la parrucchiera del Teatro Donizetti. Le sue mani non hanno perso la precisione.

«Ho sempre voluto fare questo lavoro», racconta senza smettere di acconciare. Da bambina tagliava i capelli al suo Marcellino Pane e Vino, poi alle bambole, con grande disappunto della mamma. A dieci anni scappava fino a un negozio di acconciature in via Torretta, a Borgo Palazzo, per osservare le parrucchiere al lavoro.

«I miei genitori non volevano, ma alla fine hanno capito. In negozio non mi facevano fare niente, ero troppo piccola. Guardavo, tanto: ho imparato il mestiere guardando. Mi lasciavano solo passare i bigodini». Poi i primi passi e i corsi in Italia, a Parigi e Londra. La porta del Donizetti si apre nel 1975 e Adriana ha 26 anni. «Avevo aperto il mio negozio solo da due anni (“Adriana Hair Style” che ancora resiste in via Suardi, ndr). Passa di qui il Maestro Dall’Orto, ai tempi direttore artistico del Teatro Donizetti, e mi dice che cercava una parrucchiera per fare le parrucche della Madame Butterfly. E da lì è iniziata», ricorda. Da allora con le sue acconciature Adriana ha attraversato lirica, prosa e balletto, tra spazzole, forcine, ricci e parrucche da rimettere in forma.

Ad ogni stagione si confronta con costumista, scenografo e regista: «Creo pettinature cinquecentesche, ottocentesche o moderne, secondo quello che vogliono. Le richieste cambiano, cambia la moda: bisogna aggiornarsi», dice.

«Passa di qui il Maestro Dall’Orto, ai tempi direttore artistico del Teatro Donizetti, e mi dice che cercava una parrucchiera per fare le parrucche della Madame Butterfly. E da lì è iniziata» Nel suo album di ricordi sfilano nomi dello spettacolo: Valentina Cortese, Gastone Moschin, Alberto Lionello, Ottavia Piccolo, Milva, Katia Ricciarelli, Mariella Devia. E i ballerini, da Carla Fracci a Rudolf Nureyev e Oriella Dorella. Di Cortese conserva un gesto: «Dopo un’acconciatura mi prese le mani, le baciò e mi disse: “Hai le mani d’oro, grazie”». Ma il ricordo più caro non è quello di una diva. È di Rosanna Zanini, morta a 65 anni a settembre a causa di un malore improvviso e figura di riferimento del teatro. «Il ricordo più bello è la famiglia che c’è sempre stata al Donizetti e che si è creata negli anni - dice Adriana -. E Rosanna ne era il perno, si occupava di tutto. Quest’anno ho fatto fatica a entrare in Teatro sapendo che, una volta uscita, non potevo nemmeno telefonarle per raccontarle come era andata. Avevo un nodo alla gola».

«Il teatro è cambiato»