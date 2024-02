Anche Pigna lascia Ferragni: «Nel rispetto del codice etico»

La decisione, confermata all’Ansa dai vertici aziendali della cartiera di Alzano Lombardo, è stata assunta, «nel rispetto del proprio codice etico aziendale, che si può consultare anche sul portale pigna.it, che esclude la collaborazione con soggetti terzi sanzionati dalle autorità competenti per aver assunto un comportamento non etico, corretto e rispettoso delle leggi». La collaborazione tra Pigna e le aziende che fanno riferimento a Chiara Ferragni «è stata di natura unicamente commerciale - tengono a precisare dall’azienda - e ha riguardato la realizzazione di linee di prodotti di cancelleria per la scuola e per l’ufficio».

Quella sancita è la fine di una partnership tra le cartiere bergamasche e la celebre influencer e iniziata nel dicembre 2020 che ha dato vita , l’estate seguente, a una collezione di cancelleria totalmente improntata sull’immagine e le idee della regina della rete. Una decisione, quella presa a suo tempo dai vertici dell’azienda bergamasca «in linea con la strategia di consolidamento della leadership del brand Pigna nel mercato dello stationery per la scuola e non solo, in vista anche del processo di internazionalizzazione».

La collaborazione dei due brand era stata soddisfacente tanto che dopo la moglie, un anno dopo è stato il turno di Fedez nominato da Pigna direttore artistico del suo brand Monocromo dedicato ai colori, leader in Italia nel segmento stationery per la scuola. Per lui il debutto con il progetto una special box creata insieme al celebre designer australiano Jeremyville. Una collaborazione, quella con i Ferragnez, che procedeva a gonfie vele. «Fedez ci sta dando una mano a pensare come pensano i giovani d’oggi» commentava lo scorso aprile Massimo Fagioli, presidente e ceo della storica azienda bergamasca oggi interamente detenuta dal gruppo Buffetti.