Tantemani, laboratori e regali per Natale: domenica l’open day

I laboratori

Alle Officine Tantemani si trova anche il laboratorio di Susanna Alberti, ceramista e illustratrice, e hanno luogo i corsi d’arte di Italo Chiodi, artista e docente dell’Accademia di Brera. Tanta creatività con cui sperimentarsi e mettersi in gioco in occasione dell’open day grazie ai laboratori creativi in programma, ad accesso libero, dalle 16 alle 18: Fantaciclismo, per disegnare una gara di ciclismo collettiva; Dai che spiana, ispirandosi alle scalate dell’alpinista Walter Bonatti con fogli e filo rosso verranno tracciate montagne e nuove vie per arrampicarle; La mia ombra, si disegna l’ombra della mano e poi si sceglie quale identità assegnarle; Ceramichiamo, laboratorio di modellazione dell’argilla condotto da Susanna Alberti; Favole serigrafate ed. Santa Lucia, il classico format per bambini e bambine con una favola dedicata a Santa Lucia. Sarà anche l’occasione per scoprire i nuovi prodotti realizzati da Tantemani e trovare idee regalo per Natale.