A Ciserano borse di studio per ricordare Nicole Foglieni

Ha sempre avuto una passione per la conoscenza. Ed è proprio in nome di questa passione che il Comune di Ciserano ha accolto con piacere la donazione di 5mila euro del Gruppo Fecs per l’istituzione di 5 borse di studio, a mille euro l’una, da intitolare a Nicole Foglieni, la ragazza di 23 anni del paese deceduta lo scorso febbraio a causa di una grave malattia oncologica. In quel momento stava frequentando, con il massimo rendimento, il corso di studi di laurea magistrale in Management internazionale all’università Bocconi di Milano: «Nicole – commenta la sindaca Caterina Vitali – era una studentessa brillante che teneva molto al merito scolastico. Quindi siamo stati molto felici di accogliere la proposta del Gruppo Fecs».

Le borse di studio in sua memoria saranno destinate a studenti universitari dal secondo anno in poi (non dal primo perché in quell’anno possono avere la borsa di studio comunale). I destinatari delle borse di studio saranno scelti da un’apposita commissione formata da un membro del Comune, uno del Gruppo Fecs e uno da Project Nicky, l’associazione nata in memoria di Nicole per trasformare il ricordo della ragazza in azioni concrete a servizio degli altri con prima di tutto la sensibilizzazione sulle malattie oncologiche rare, il sostegno a progetti di ricerca, la promozione di eventi culturali e divulgativi.