Cronaca / Pianura
Martedì 20 Gennaio 2026

A Ciserano «tra i rottami non c’era liquido infiammabile»

L’INCENDIO. «I rottami potenzialmente contenenti sostanze pericolose vengono preventivamente bonificati da società specializzate», spiega l’azienda.

Patrik Pozzi
Patrik Pozzi
Corrispondente

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

L’incendio a Ciserano
L’incendio a Ciserano

Ciserano

In merito all’articolo intitolato «Fiamme tra i rottami a Ciserano: cause accidentali» pubblicato martedì 13 gennaio, l’azienda «Vys Metal Srl» esclude categoricamente che siano state rilasciate dichiarazioni relative alle cause dell’incendio, ed esclude anche che il rogo possa essere stato causato, come riportato nell’articolo, da «liquidi infiammabili presenti sui rottami», poiché, si legge nella nota, «tutti i rottami potenzialmente contenenti liquidi infiammabili o sostanze pericolose vengono preventivamente bonificati da società esterne specializzate, ancor prima del loro ingresso nello stabilimento e in stretta osservanza della normativa vigente». L’azienda specifica anche che Sabrina Vitali, socia della Vys Metal Srl, conferma di aver spiegato che non si erano verificati danni «né alle strutture né ai macchinari, né vi erano state conseguenze di alcun tipo», rispetto all’incendio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ciserano
Disastri, Incidenti
Incendio