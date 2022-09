A Osio Sotto decollano i ricordi dei pionieri del volo di cent’anni fa

A Osio Sotto una suggestiva rievocazione teatrale ricorderà le prodezze dei pionieri del volo nel 1911 al campo volo di Osio Sotto, all’epoca unico realizzato in tutta la Bergamasca. L’iniziativa fa parte della manifestazione «#Osiovola» prevista per il fine settimana. Nel 2011 il Comune aveva celebrato il centenario dello storico evento. «A Osio Sotto – spiega l’assessore alla Cultura Daniele Pinotti – per tre giorni, il volo sarà al centro dell’attenzione di tutto il paese. Come era accaduto più di un secolo fa con quei mitici primi decolli che avevano richiamato persone entusiaste da tutta la Bergamasca e province limitrofe ».