A Romano controlli straordinari durante gli eventi del weekend

In occasione della Notte Bianca a Romano e delle manifestazioni nei Comuni del territorio, gli agenti hanno garantito un presidio dalle 7 del mattino alle 3 di notte.

Un piano straordinario per il fine settimana

Gli agenti hanno garantito sicurezza, ordine pubblico e assistenza ai cittadini per l’intero fine settimana, con l’obiettivo di permettere a famiglie, giovani e visitatori di vivere gli appuntamenti estivi in un clima di serenità. Il dispositivo ha previsto una presenza continuativa dalle 7 del mattino fino alle 3 di notte, con sei pattuglie operative ogni giorno.

Gli agenti hanno presidiato piazze, principali arterie stradali e luoghi maggiormente frequentati, svolgendo attività di prevenzione, controllo e contrasto delle condotte illecite. Numerosi anche i controlli preventivi, i pattugliamenti dinamici e i servizi di vigilanza durante le manifestazioni.

Il bilancio dei controlli

Una persona è stata denunciata in stato di libertà per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti Il bilancio delle attività testimonia l’impegno messo in campo dagli operatori della Polizia Locale. Nel corso del fine settimana sono state identificate 54 persone. Sono state inoltre elevate 15 sanzioni per violazioni delle norme di comportamento del Codice della strada, 6 sanzioni per abbandono illecito di rifiuti, 4 sanzioni per omessa comunicazione di ospitalità a cittadini stranieri e 3 sanzioni per ubriachezza manifesta sulla pubblica via.

Una persona è stata denunciata in stato di libertà per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

I controlli a Romano

«Sicurezza concreta e visibile»

«La sicurezza non è un concetto astratto, ma il risultato di una presenza quotidiana, concreta e visibile delle nostre donne e dei nostri uomini sul territorio», evidenzia Angelo Di Nardo, comandante della Polizia Locale. «Ogni manifestazione rappresenta un momento di festa che deve poter essere vissuto in tranquillità. Per questo continueremo a garantire controlli capillari e interventi tempestivi, adottando una linea di assoluta fermezza nei confronti di chi pensa di poter violare le regole o compromettere la sicurezza collettiva. La prevenzione resta il nostro principale obiettivo, ma quando necessario l’azione repressiva sarà immediata e determinata».

Il sindaco Gafforelli: «Tolleranza zero verso chi infrange le regole»

Il sindaco Gianfranco Gafforelli ha ringraziato le donne e gli uomini della Polizia Locale per il lavoro svolto durante un fine settimana particolarmente impegnativo. «Con professionalità, spirito di servizio e grande senso del dovere hanno garantito sicurezza durante un weekend ricco di appuntamenti», dichiara il sindaco. «Dietro ogni evento ben riuscito c’è un importante lavoro organizzativo e un presidio costante del territorio».

Gafforelli ribadisce poi l’impegno dell’amministrazione sul fronte della sicurezza urbana: «Continueremo a investire perché crediamo che la libertà di partecipare agli eventi, passeggiare nelle nostre piazze e vivere gli spazi pubblici debba essere garantita a tutti. A chi rispetta le regole assicuriamo vicinanza e presenza; a chi sceglie di infrangerle rispondiamo con controlli, sanzioni e tolleranza zero».

Controlli per tutta l’estate