A4, lavori alle barriere antirumore: chiude il casello di Dalmine nella notte tra l’8 e il 9 luglio

Estate di cantieri, non solo in città. Per consentire lavori di manutenzione delle barriere antirumore, dalle 21 di lunedì 8 alle 5 di martedì 9 luglio, resterà chiuso - in entrata e in uscita - il casello di Dalmine. Lo comunica Autostrade, che come alternativa consiglia le stazioni di Bergamo o Capriate.