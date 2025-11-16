Burger button
Cronaca / Pianura
Domenica 16 Novembre 2025

Addio ad Adriano Contardi, per 70 anni è stato l’«artista» degli autoscontri a Treviglio

IL LUTTO. Nativo di Treviglio, è morto sabato a 87 anni. Ogni anno, in occasione della ricorrenza della Madonna delle Lacrime, le sue giostre facevano divertire persone di tutte le età.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Adriano Contardi aveva 87 anni
Adriano Contardi aveva 87 anni

Per oltre 70 anni Adriano Contardi è stato un simbolo per i trevigliesi di tutte le età,avendo calamitato nel suo autoscontro al luna park locale migliaia di ragazzi,di giovani, di adulti,di anziani per momenti di svago: non c’è un cittadino che non abbia sperimentato nel tempo l’ebbrezza dell’autopista durante la ricorrenza della Madonna delle Lacrime. Sabato 15 novembre è mancato a 87anni, il funerale sarà celebrato lunedì 16 a Maleo, in provincia di Lodi.

Ogni anno a Treviglio da fine gennaio a metà marzo

Contardi era nato a Treviglio nel 1938 in una delle soste locali di lavoro di papà Emilio, giostraio, appunto in occasione della festa mariana di febbraio: pertanto si sentiva profondamente trevigliese, anzi – come ricorda il genero Fabio Iovino – «era onorato della cittadinanza, che lo rendeva felice del ritorno annuale a Treviglio dove si sentiva a casa sua e contava tantissimi amici che lo accoglievano fraternamente».

A Treviglio arrivava puntuale di anno in anno per la sosta più lunga fra tutte – sei settimane piene – da fine gennaio a metà marzo, riscuotendo successo, lavorando di pomeriggio e sera, nei feriali e nei festivi, e rallegrando gli amanti dell’autopista e fornendo richiami anche a costi bassi, per assicurare una presenza costante di mamme con i figlioletti, di ragazzi e ragazze, di persone desiderose di fare un giro mozzafiato sulla pista. E così ha fatto da protagonista sino all’età della pensione, continuando però a dare una mano alla figlia Raffaella, subentrata nella gestione con il nipote Davide Iovino: è stato presente ancora per l’ultima volta a Treviglio nel febbraio scorso.

Padre di quattro figlie – con Raffaela, anche Luciana, Lisa e Alessandra – viene ricordato nel mondo degli spettacoli viaggianti come un protagonista assoluto, anche per la nobiltà d’animo e la straordinaria dedizione al lavoro e alla famiglia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Treviglio
Lodi
Maleo
Tempo libero
Giochi
Svaghi (generico)
Turismo
Vacanze
Vita quotidiana
Adriano Contardi
Emilio Contardi
Fabio Iovino
Raffaella Contardi
Davide Iovino
Amanzio Possenti