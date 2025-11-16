Addio ad Adriano Contardi, per 70 anni è stato l’«artista» degli autoscontri a Treviglio

Per oltre 70 anni Adriano Contardi è stato un simbolo per i trevigliesi di tutte le età,avendo calamitato nel suo autoscontro al luna park locale migliaia di ragazzi,di giovani, di adulti,di anziani per momenti di svago: non c’è un cittadino che non abbia sperimentato nel tempo l’ebbrezza dell’autopista durante la ricorrenza della Madonna delle Lacrime. Sabato 15 novembre è mancato a 87anni, il funerale sarà celebrato lunedì 16 a Maleo, in provincia di Lodi.

Ogni anno a Treviglio da fine gennaio a metà marzo

Contardi era nato a Treviglio nel 1938 in una delle soste locali di lavoro di papà Emilio, giostraio, appunto in occasione della festa mariana di febbraio: pertanto si sentiva profondamente trevigliese, anzi – come ricorda il genero Fabio Iovino – «era onorato della cittadinanza, che lo rendeva felice del ritorno annuale a Treviglio dove si sentiva a casa sua e contava tantissimi amici che lo accoglievano fraternamente».

A Treviglio arrivava puntuale di anno in anno per la sosta più lunga fra tutte – sei settimane piene – da fine gennaio a metà marzo, riscuotendo successo, lavorando di pomeriggio e sera, nei feriali e nei festivi, e rallegrando gli amanti dell’autopista e fornendo richiami anche a costi bassi, per assicurare una presenza costante di mamme con i figlioletti, di ragazzi e ragazze, di persone desiderose di fare un giro mozzafiato sulla pista. E così ha fatto da protagonista sino all’età della pensione, continuando però a dare una mano alla figlia Raffaella, subentrata nella gestione con il nipote Davide Iovino: è stato presente ancora per l’ultima volta a Treviglio nel febbraio scorso.