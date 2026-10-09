Addio ad Angelo Ferri, fondatore del Palazzo della Moda di Urgnano

È morto Angelo Ferri, fondatore del Palazzo della Moda di Urgnano, storica attività commerciale che per decenni è stata un punto di riferimento per lo shopping a Bergamo e provincia. Nato a Urgnano il 4 ottobre 1944, aveva da poco compiuto 82 anni. Era molto conosciuto per la sua attività imprenditoriale e per l’impegno nel Rotary e nel sociale.

Dal 1979 al 2011 aveva guidato il Palazzo della Moda insieme alla moglie, condividendo fino al 1988 l’attività anche con il cognato Elio. Un’impresa che negli anni ha dato lavoro a centinaia di persone, con molte delle quali Ferri aveva mantenuto rapporti di amicizia e stima anche dopo la conclusione dell’esperienza professionale.

L’impegno nel lavoro e nel sociale

Attento alla qualità dei prodotti e al rapporto con i clienti, aveva fatto della correttezza e del rispetto per gli altri i valori alla base della propria attività. Accanto al lavoro, aveva dedicato tempo anche alla beneficenza, in particolare a sostegno della Comunità Incontro.

«Era una persona sempre corretta e disponibile, capace di trasmettere il bene attraverso l’impegno quotidiano e l’attenzione verso chi gli stava accanto», ricorda la figlia, sottolineandone la tenacia nell’affrontare le difficoltà e il profondo legame con la famiglia e i fratelli.