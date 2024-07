Addio Clara, a 108 anni era la decana di Treviglio: età record, solare fino all’ultimo

Colta e solare, ripeteva spesso a memoria poesie e brani della Divina Commedia imparati a scuola, amava il canto e il teatro

Dall’età di 98 anni, autonoma, forte e determinata come sempre nel carattere, ha vissuto a Treviglio, imparando ad apprezzare la città, assistita dai familiari e al domicilio da personale di Anni Sereni. Donna colta e solare, ripeteva spesso a memoria poesie e brani della Divina Commedia imparati a scuola, amava il canto e il teatro. Lucida e con spirito vivace fino a poche settimane fa, non aveva abbandonato due passioni di gioventù, i lavori a maglia e all’uncinetto per figli e nipoti. Dei quattro figli, Baldo, Mila, Beniamino e Gemina, sono vivi i primi due, memori di una mamma straordinaria nell’attivismo che l’ha accompagnata ad un’età raggiunta da pochi.