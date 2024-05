Addio Elisabetta, anima dell’associazione Turismo Presolana

Amava Castione della Presolana dove si era trasferita con il marito e i figli da Calcinate tanti anni fa e al comune ai piedi della Regina delle Orobie aveva dedicato passione, tempo ed energie guidando la Turismo Presolana per circa 7 anni. Si è spenta nel tardo pomeriggio di sabato Elisabetta Ferri. Aveva 56 anni ed era malata. Elisabetta lascia il marito Davide Plebani e due figli Luca e Sara, la mamma Terry e la sorella Raffaella.

Elisabetta Ferri aveva un piccolo negozio di oggettistica sotto i portici di via Donizetti tra Bratto e Dorga e nell’ultimo periodo lavorava in un’agenzia immobiliare nel centro di Dorga, vicino alla parrocchia. Ma soprattutto era conosciuta in paese per essere stata presidente della Turismo Presolana dal 2011 fino allo scioglimento dell’associazione all’inizio del 2018.

«Elisabetta era molto conosciuta in paese, pur non essendo nativa di Castione, con la sua famiglia si era ben inserita nella comunità – la ricorda il prevosto don Stefano Pellegrini –, era stata anche catechista per diversi anni in parrocchia».

Nel suo incarico di presidente dell’associazione di promozione turistica aveva messo anima e corpo: «Ci metteva passione, tempo, energie – la ricorda Daniela Pezzoli, nel direttivo dell’associazione con Elisabetta Ferri –. Eravamo un gruppo affiatato e insieme avevamo rilanciato i mercatini di Natale, ideato la casa di Babbo Natale, il trenino, tante iniziative che hanno risollevato l’evento. Era una persona molto disponibile, una grande lavoratrice ed era anche molto creativa. La sua scomparsa ha lasciato tutti senza parole».