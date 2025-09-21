Addio a Flora Simba Ferri, tanzaniana con Treviglio nel cuore

Costernazione a Treviglio per la morte di una signora di origine tanzaniana, molto conosciuta in città e sposata con un trevigliese, qui residente da 25 anni e ormai anche lei trevigliese a tutti gli effetti: Flora Stephen Simba in Ferri, deceduta a 58 anni. Si era presto integrata nel tessuto locale grazie a una solarità di carattere e alla sensibilità di amicizia fraterna con tutti.

Grazie anche a una bella voce e al senso cristiano, era entrata a far parte per qualche tempo del coro parrocchiale di San Martino, impegno che aveva troncato con l’arrivo della pandemia da Covid e poi della malattia che l’ha purtroppo condotta alla morte.