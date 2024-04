Addio a Gibi Vitali, «Punto di riferimento per Grassobbio»

Sabato sera un infarto lo ha strappato all’abbraccio dei suoi familiari e di quanti gli volevano bene, lasciando un vuoto in tutto il paese. Oltre alla moglie, lascia tre fratelli e i nipoti, con cui aveva un legame particolare. Il 30 aprile alle 10 i funerali nella chiesa parrocchiale di Grassobbio. Poco prima un corteo partirà dall’abitazione in via Magellano, dove Giambattista è composto. Dopo una carriera nel settore bancario, presso la Banca Popolare di Bergamo prima e come consulente finanziario poi, era da alcuni anni in pensione. Ma il suo spirito altruistico lo aveva portato a impegnarsi nel pubblico, candidandosi nel 2019 come sindaco, insieme alla lista «Progetto Grassobbio».

«Era una persona per bene, tranquilla, molto attenta alla comunità e alla chiesa – lo ricorda il sindaco di Grassobbio, Manuel Bentoglio –. In consiglio comunale non abbiamo mai avuto problemi, se non qualche divergenza di idee, come ovvio che sia. Ci siamo sempre rispettati» Pur non vincendo le elezioni, fu eletto consigliere comunale e capogruppo di minoranza, spendendosi per cinque anni al servizio della comunità. «Era una persona per bene, tranquilla, molto attenta alla comunità e alla chiesa – lo ricorda il sindaco di Grassobbio, Manuel Bentoglio –. In consiglio comunale non abbiamo mai avuto problemi, se non qualche divergenza di idee, come ovvio che sia. Ci siamo sempre rispettati».