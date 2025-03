Addio a Livio. Famiglia, motocicletta e montagna le sue più grandi passioni

«Era una persona veramente fantastica: bella, solare, sempre con la voglia di scherzare. Per noi è stato come un secondo padre». Così alcuni dei suoi sei nipoti hanno voluto ricordare Livio Martinelli, il muratore di 56 anni, di Covo, deceduto domenica 2 marzo mattina a Martinengo dopo essersi scontrato conto un’auto sulla ex strada statale 498 Soncinese. Il cinquantaseienne viene descritto come un uomo molto vicino ai suoi famigliari, e in particolare ai suoi nipoti, figli delle sorelle della moglie Loredana, 51 anni. «Alla famiglia – ricordano ancora con le lacrime agli occhi i suoi nipoti – dedicava la maggior parte del tempo libero».

La montagna, grande passione

Un’altra parte era riservata proprio alla moto, «la sua più grande passione – continua uno dei nipoti – oltre alla montagna. Da quanto mi ricordo io, una moto l’ha sempre avuta. Ne ha cambiate tante negli anni ma non ha mai pensato a rinunciarci. Si sentiva sicuro e, finora, non gli era mai successo nulla di grave». I famigliari di Martinelli ancora non riuscivano a rendersi contro della tragedia accaduta: «Mi sembra di stare vivendo un incubo – afferma una cognata –. Io non riesco a capire come possa essere accaduta una cosa simile. L’incidente è successo su un rettilineo e le condizioni di visibilità erano ottime. Forse l’automobilista non ha visto Livio perché aveva il solo negli occhi».