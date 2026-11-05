Addio Paolino, il benzinaio di Covo con un sorriso per tutti

«Numero uno», «unico»: erano le parole che rivolgeva con naturalezza a chiunque incontrasse, sempre accompagnate da un sorriso e da una buona dose di entusiasmo. Si è spento martedì, a 75 anni, Paolo Landri, benzinaio in pensione di Covo ma originario di Romano di Lombardia. Un male incurabile, manifestatosi nei mesi scorsi, lo ha strappato all’affetto dei suoi cari.

Per tutti era semplicemente Paolino, una persona che sapeva farsi ricordare per la simpatia e la capacità di mettere di buonumore chi gli stava accanto. Per tanti anni aveva lavorato come benzinaio all’ex Agip tra Cavernago e Calcinate, condividendo l’attività con la moglie Marilena. Un lavoro che gli aveva permesso di incontrare e conoscere tante persone, con le quali sapeva instaurare rapporti spontanei e cordiali. Il suo era un carattere solare: non perdeva occasione per scambiare una battuta e regalare una parola positiva. Un vero e proprio motivatore, sempre pronto a valorizzare chi aveva davanti e a farlo sentire, appunto, «numero uno».