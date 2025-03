Aggredisce due passanti e scappa in auto senza una ruota: arrestato a Caravaggio

Un uomo italiano di 29 anni è stato arrestato a Caravaggio, dopo aver aggredito due passanti ed essere fuggito in auto - senza una ruota - da polizia locale e carabinieri che lo inseguivano a sirene spiegate.

L’aggressione e la fuga

Alle 16,15 di lunedì 24 marzo, una pattuglia della polizia locale è stata inviata davanti alla farmacia di Fornovo San Giovanni, dove era stata segnalata la presenza di una persona che, in evidente stato di ubriachezza, dopo aver aggredito due passanti, si era messa alla guida di un’auto priva di una ruota e stava girando tra le vie del centro. Arrivata sul posto, la pattuglia si è messa all’inseguimento dell’auto, un’Alfa Romeo 147, con la collaborazione di una pattuglia dei carabinieri di Treviglio, intercettandola mentre svoltava su via Cimosse

L’inseguimento tra le vie del centro

Il conducente del veicolo ha proseguito nella fuga, zigzagando nel traffico e sterzando bruscamente nel tentativo di non essere raggiunto, nonostante all’auto mancasse lo pneumatico anteriore sinistro. Diversi i pericoli creati sfrecciando ad alta velocità nel centro abitato, senza rispettare semafori e precedenze, invadendo la corsia opposta.

L’arresto a Caravaggio

In via Panizzardo a Caravaggio, nel tentativo di interrompere la fuga, la pattuglia della polizia locale e l’auto 29enne si sono scontrate. Abbandonato il mezzo, l’uomo ha tentato la fuga a piedi, venendo raggiunto dai carabinieri e dagli agenti che lo hanno immobilizzato e poi arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. È stato quindi trattenuto presso il commissariato della polizia di stato di Treviglio: martedì 25 marzo il Tribunale di Bergamo ha convalidato l’arresto.