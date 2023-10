Aggredisce padre e fratello, arrestato 35enne a Castel Rozzone

Nella mattina di venerdì 27 ottobre, i militari della Stazione dei Carabinieri di Caravaggio hanno arrestato un 41enne italiano, autore di maltrattamenti nei confronti della famiglia. L’uomo, era destinatario dall’ottobre 2022 della misura dell’allontanamento dal nucleo familiare con contestuale divieto di avvicinamento ai genitori. Tuttavia sin da subito era andato a vivere in un appartamento sopra l’azienda di famiglia, dove lavorava come operaio, a stretto contatto con il padre e continuando a frequentare i genitori.

Pugni e schiaffi per avere dei soldi

Lo scorso 19 ottobre, all’ennesimo rifiuto del padre e del fratello a corrispondergli del denaro per l’acquisto di stupefacenti, si è recato in azienda colpendo entrambi con pugni e schiaffi al volto. Necessario quindi l’intervento dei carabinieri di Caravaggio: a causa della pericolosità della situazione, la Corte D’Appello di Brescia ha deciso di aggravare la misura con la custodia cautelare in carcere.