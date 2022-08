Al volante con la patente revocata, urta due auto e scappa: denunciato

Pochi ma intensi giorni di attività investigativa sono serviti alla Polizia locale di Treviglio per risalire all’identità del conducente che in via Manzoni, dopo aver causato un incidente coinvolgendo altri due veicoli fortunatamente senza causare feriti, si era dato alla fuga. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, l’uomo alla guida di un mezzo in prestito aveva tamponato la vettura che lo precedeva e, innestata la retromarcia manovrando velocemente per allontanarsi, aveva urtato un secondo veicolo riuscendo infine a far perdere le proprie tracce.