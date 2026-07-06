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Cronaca / Pianura Lunedì 06 Luglio 2026

Alcol servito ai minori, proposta la sospensione per un bar a Treviglio

L’OPERAZIONE. Due esercizi pubblici controllati dalla Polizia di Stato con il supporto della Polizia Locale. In un ristorante sanzioni per la mancata esposizione dei prezzi, in un bar accertate somministrazioni di alcolici a minorenni.

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Redazione Web
Redazione Web
Alcol servito ai minori, proposta la sospensione per un bar a Treviglio
La Polizia in azione

Treviglio

Proseguono i controlli della Polizia di Stato di Bergamo per garantire la sicurezza urbana e il rispetto della normativa nei pubblici esercizi. Nella serata di giovedì 3 luglio, il personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Treviglio, con il supporto della Polizia Locale, ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, con particolare attenzione agli aspetti di polizia amministrativa e alla tutela dei minori.

Due attività nel mirino

Alcol servito ai minori, proposta la sospensione per un bar a Treviglio
I controlli della Polizia a Treviglio

L’attività ha interessato due esercizi pubblici di Treviglio. Nel primo caso, un’attività di ristorazione, sono stati identificati 19 avventori. Tra loro una persona con precedenti per reati contro il patrimonio e tre cittadini stranieri, risultati regolarmente presenti sul territorio nazionale. Durante l’ispezione amministrativa sono state accertate violazioni relative alla mancata esposizione del listino prezzi e dei prezzi delle bevande e degli alimenti destinati all’asporto. Per ciascuna infrazione è stata contestata una sanzione amministrativa di 308 euro.

Il secondo controllo ha riguardato un bar situato all’interno di immobili di proprietà comunale, già oggetto di segnalazioni per presunte somministrazioni di bevande alcoliche a minorenni.
Nel locale sono state identificate 27 persone, tra cui 12 minorenni, 15 cittadini stranieri regolarmente soggiornanti e tre soggetti con precedenti di polizia per reati contro la persona, contro il patrimonio e contro l’incolumità e l’ordine pubblico.

Nel corso dell’attività ispettiva gli operatori hanno accertato diversi episodi di somministrazione di alcolici a minori. In particolare, è stata contestata la somministrazione a un ragazzo di età inferiore ai 16 anni: il legale rappresentante dell’esercizio è stato deferito all’Autorità giudiziaria per la violazione dell’articolo 689 del Codice penale.

Alcol servito ai minori, proposta la sospensione per un bar a Treviglio
I controlli della Polizia a Treviglio

Sono state inoltre accertate quattro somministrazioni di bevande alcoliche a minori di età compresa tra i 16 e i 18 anni. Per questi episodi la Polizia Locale ha elevato le sanzioni amministrative previste dall’articolo 14-ter della Legge 125/2001, con un importo fino a 1.000 euro per ciascuna violazione.

La proposta di sospensione

Alla luce delle irregolarità riscontrate, sarà trasmessa al Questore di Bergamo una proposta di sospensione dell’attività ai sensi dell’articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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